US Navy chce następcy samolotu E-6B Mercury. Northrop Grumman z kontraktem

US Navy przyznała Northrop Grumman kontrakt o wartości 3,5 mld dolarów na przeprowadzenie integracji systemów w E-130J, który będzie następcą E-6B Mercury w misji Take Charge and Move Out (TACAMO) czyli przejmij kontrolę i wyjdź

i Autor: Biuro Programu Powietrznego Dowodzenia Strategicznego, Kontroli i Łączności.