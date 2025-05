Ukraina traci miliony na zakupach broni. Nieudane transakcje i podejrzane powiązania

W ciągu trzech lat wojny Ukraina straciła co najmniej 770 mln dol. na nieudanych transakcjach zbrojeniowych – podał "Financial Times". To znaczna część rocznego budżetu Kijowa na zakup broni; od początku inwazji Ukraina wydała na ten cel 6-8 mld dol. z własnych funduszy. Śledztwo ujawnia kulisy zakupów, w tym podejrzane powiązania z Rosją i zawyżone ceny.