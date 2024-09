Targi MSPO 2024. Dyskusja o nowoczesnych mundurach dla wojska

Materiał sponsorowany

Mundur będący zarówno wizytówką żołnierza, jak i jego "drugą skórą", powinien zapewnić mu ochronę przed zróżnicowanymi warunkami klimatycznymi, przed zagrożeniami związanymi ze służbą (np. trudnopalność) jak i maskowanie, w tym także w co raz szerszym zakresie fal podczerwonych. Jak zwrócił uwagę gen. Hodges, mundur współczesnego żołnierza musi spełniać wiele funkcji, aby maksymalnie zwiększyć jego przeżywalność na polu walki, chroniąc jego życie.

Żołnierz musi być wyposażony jak najlepiej, od tego zależy życie, życie żołnierza. To jest naszym zobowiązaniem moralnym. – gen. Ben Hodges, były dowódca US Army Europe.

W toku dyskusji zarówno przedstawiciele wojska, jak i reprezentująca stronę przemysłową Anna Zygan, Kierownik sprzedaży międzynarodowej działu Govermental and Defence MIlliken & Co, zwrócili uwagę na kwestie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw przedmiotów umundurowania i wyposażenia indywidualnego, szczególnie w sytuacjach zagrożeń, kryzysów czy konfliktów.

Chcemy, żeby większa część produkcji miała miejsce u nas w kraju (…) zdajemy sobie sprawę z tego, że na czas "W" łańcuchy dostaw mogą zostać zachwiane. – ppłk mgr inż. Marek Trzonek, zastępca komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego.

Aby mundur spełniał wymagania współczesnego pola walki, w tym w zakresie kamuflażu w szerokim zakresie fal podczerwonych (kamery SWIR i NIR) istotne są stosowane w ich produkcji technologie materiałowe. W większości przypadków ich rozwój odbywa się poza naszym krajem, dlatego tak istotna jest współpraca z zagranicznymi dostawcami technologii, jak i możliwość ich transferu do Polski.

Technologicznie jesteśmy gotowi rozszerzyć współpracę (z polskim przemysłem – przyp. red.). Czekamy na jasny sygnał i zmiany ustawodawcze. – Anna Zygan, kierownik sprzedaży międzynarodowej działu Govermental and Defence MIlliken.

Przedstawiciele wojska, w tym zastępca Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej ppłk mgr inż. Marek Trzonek odnieśli się do kwestii systemowego podejścia w projektach umundurowania oraz współpracującego z nim oporządzenia/wyposażenia, które tworzą jeden system, jaki zakłada na siebie żołnierz. Zwrócono także uwagę na istotne z pkt. widzenia żołnierzy cechy, o czym mówił m.in. gen. bryg. Grzegorz Barabieda, I Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej – Wojska Obrony Terytorialnej są gotowe do testowania nowych rozwiązań, wyciągania wniosków i zebrania opinii i wysłania do firm produkujących mundury.

Podkreślone zostało również znaczenie dialogu i współpracy pomiędzy producentami a żołnierzami, o czym mówiła Anna Zygan reprezentująca Milliken & Co. oraz płk pil. Łukasz Piątek, Dowódca 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Sprzęt taki jak F-35 stawia nowe wymagania w zakresie umundurowania i wyposażenia, nie tylko pilotów, ale także techników obsługujących te samoloty. Aby móc dostarczyć nam najlepsze produkty, rozwiązania konieczny jest dialog z użytkownikami. – płk. Łukasz Piątek, Dowódca 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Na końcu każdego sprzętu stoi człowiek i to on powinien być w centrum zainteresowania. Dajmy możliwość wypowiedzi tym którzy będą odpowiadać za nasze bezpieczeństwo nie z pozycji biurka. – Annna Zygan Milliken&Co.

Podsumowując dyskusję jej uczestnicy podkreśli, że konieczne są zmiany w przepisach, aby możliwe było wprowadzenie pożądanych przez użytkowników rozwiązań w przedmiotach umundurowania i wyposażenia. Aby to zdanie żołnierzy było decydujące w procesie wyboru konkretnych rozwiązań. Tych zmian oczekuje także przemysł i bez nich nie będzie możliwa „rewolucja” w „szpeju”.

