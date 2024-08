Sukces koreańskiej firmy Hanwha Ocean. Będzie naprawiać i remontować amerykańskie okręty wojenne

Jak napisano w komunikacie prasowym, Hanwha Ocean ogłosiła, że ​​otrzymała kontrakt na remont 40-tysięcznotonowego okrętu wsparcia logistycznego do przewozu ładunków suchych i amunicji, stając się pierwszą południowokoreańską stocznią, która otrzymała kontrakt na konserwację, naprawę i remont okrętu od Marynarki Wojennej USA. Na mocy tego kontraktu okręt US Navy zacumuje w stoczni Geoje w Hanwha Ocean, gdzie zostanie poddany kompleksowej konserwacji i inspekcji. Ponadto zostaną przeprowadzone prace remontowe na lądzie. Według informacji prasowej, Hanwha Ocean otrzymały wysokie oceny od Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, co umożliwiło firmie zdobycie kontraktu. Umowa ta jest wynikiem podpisania przez firmę 22 lipca umowy Master Ship Repair Agreement (MSRA) z U.S. Naval Supply Systems Command. Okręty marynarki wojennej USA są regularnie remontowane przez firmy będące stroną umowy Master Ship Repair Agreement (MSRA). Dzięki temu kontraktowi, Hanwha Ocean wejdzie na rynek MRO okrętów marynarki wojennej USA, co stanowi znaczący krok w światowym rynku obrony morskiej.

W ostatnim czasie USA podejmuje różne działania mające na celu zakotwiczenie się mocniejsze na obszarze Indo-Pacyfiku w celu zarówno odstraszania jak i przygotowania się na ewentualny konflikt z Chinami. Niedawno jak pisaliśmy w Portalu Obronnym według informacji USNI News powołującego się na Biuro Odpowiedzialności Rządu USA (Government Accountability Office’s - GAO) mniej niż 40% okrętów US Navy zostało naprawionych na czas. Dlatego też Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych współpracuje z prywatnymi i publicznymi stoczniami w celu zmniejszenia opóźnień w konserwacji przed powrotem do służby poprzez lepsze planowanie, identyfikację potrzebnych elementów o długim czasie realizacji oraz zwiększenie wielkości i umiejętności siły roboczej.

Pisaliśmy także o tym, że Japonia ma się zająć serwisowaniem amerykańskich samolotów F-15 oraz F-16, którym do tej pory zajmowała się Republika Korei. Obecnie Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych przeprowadza naprawy podstawowe w swoich bazach w Yokosuka w prefekturze Kanagawa i Sasebo w prefekturze Nagasaki. W celu przeprowadzenia bardziej znaczących planowych prac konserwacyjnych wysyła okręty z powrotem do Stanów Zjednoczonych.

W styczniu pojawiły się informacje, że między USA a Japonią są prowadzone rozmowy dot. tego, by japońskie stocznie regularne dokonywały konserwacji oraz napraw amerykańskich okrętów wojennych, zapewniając ich ciągłą gotowość bojową w azjatyckim sektorze. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych już wcześniej korzystała z usług prywatnych japońskich stoczni. W 2019 roku niszczyciel USS Milius przeszedł naprawę w stoczni Mitsubishi Heavy Industries w Jokohamie. Poza tym USA podejmuje także działania, by naprawiać swoje okręty także w indyjskich stoczniach. W 2023 roku, Marynarka Wojenna podpisała umowy na naprawy okrętów z dwiema indyjskimi stoczniami, Larsen & Toubro w Chennai i Mazagon Dock Shipbuilders w Bombaju, w celu przeprowadzenia napraw rejsowych. Wciąż jednak marynarka stoi w obliczu kryzysu związanego z naprawą okrętów na czas i zgodnie z budżetem. 3 maja serwis Nikkei Asia informował, że wojsko Stanów Zjednoczonych przeprowadzi prace konserwacyjne na aż sześciu amerykańskich okrętach marynarki wojennej w międzynarodowych stoczniach w przyszłym roku podatkowym, jeśli zostanie to zatwierdzone przez Kongres. Naprawy miałyby miejsce w takich krajach jak Japonia, Republika Korei czy Indie.