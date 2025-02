SM-6 dla Japonii? Departament stanu wydał zgodę

Japonia w ostatnim czasie bardzo mocno inwestuję w amerykańską broń. Tym razem postanowiła zakupić do 150 pocisków SM-6 Block I, wraz z powiązanym sprzętem, w tym wyrzutniami pionowymi MK 21 Mod 3, częściami zamiennymi oraz wsparciem technicznym i logistycznym.

Powyższy pakiet wsparcia eksploatacyjnego obejmuje usługi inżynieryjne, integrację i testowanie systemów walki, sprzęt do obsługi i testowania oraz programy szkoleniowe i dokumentację techniczną. Celem jest zapewnienie skutecznej integracji pocisków SM-6 w ramach Japońskich Morskich Sił Samoobrony, szczególnie na jego niszczycielach wyposażonych w system AEGIS, które są jednym z najważniejszych elementów obrony powietrznej i rakietowej Tokio.

Japonia, w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Chin i Korei Północnej, rozwija swoje zdolności obrony przeciwrakietowej i powietrznej. Pociski SM-6 odgrywają tu kluczową rolę w systemie obrony powietrznej tego kraju.

Zakup, którego może dokonać to przede wszystkim wzmocnienie obrony przeciwrakietowej za pomocą japońskich niszczycieli klasy Maya, Atago i Kongō, wyposażone w system AEGIS, mogących używać SM-6 do zwalczania pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu. Jest to istotne wobec zagrożenia ze strony Korei Północnej, która regularnie testuje rakiety balistyczne. Zwiększenie zdolności zwalczania chińskich pocisków manewrujących i samolotów.

Chiny rozwijają arsenał pocisków hipersonicznych i manewrujących (np. DF-17 i YJ-18). SM-6, dzięki dużemu zasięgowi i zdolnościom manewrowym, może być używane do obrony japońskiej przestrzeni powietrznej i okrętów.

Pociski SM-6 (Standard Missile-6) są zaawansowanymi amerykańskimi rakiety przechwytujące, które są produkowane przez Raytheon (część koncernu RTX). Rakiety te stanowią część systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej US Navy i mogą być wystrzeliwane z okrętów wyposażonych w system AEGIS.

SM-6 może niszczyć samoloty, pociski manewrujące oraz rakiety balistyczne w fazie terminalnej posiadając oficjalnie zasięg ponad 240 km, osiągając prędkości ponaddźwiękowe (Mach 3,5+). Ich system opiera się o aktywne naprowadzanie radarowe (ARH), pozwalając na działanie w systemie "fire-and-forget".

Pociski wykorzystywane głównie przez US Navy są zintegrowane z Aegis BMD, dzięki temu mogą działać w ramach systemu Ballistic Missile Defense do przechwytywania rakiet balistycznych krótkiego i średniego zasięgu. Ponadto pociski te pełnią nie tylko funkcję ofensywną ale mogą również pełnić ofensywną poprzez zdolność do atakowania celów naziemnych cele lądowe.