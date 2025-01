Japonia zakupi amerykańskie uzbrojenie. Kongres wydał zgodę

Według Agencji Współpracy w Dziedzinie Bezpieczeństwa Obronnego (DSCA), która powiadomiła Kongres o proponowanej sprzedaży, szacowana wartość transakcji wynosi 3,64 miliarda dolarów.

Rząd Japonii chciałby zamówić do 1200 pocisków AIM-120 (D-3/C-8) AMRAAM, wraz z dodatkowymi sekcjami naprowadzania, komponentami napędowymi, głowicami bojowymi i powiązanym sprzętem pomocniczym. Pakiet obejmuje pociski do szkolenia w powietrzu, wsparcie w zakresie amunicji, usługi naprawcze i zwrotne oraz wsparcie logistyczne, a także niejawne oprogramowanie i dokumentację techniczną.

Proponowana sprzedaż wydaję się być zgodna z polityką zagraniczną USA i celami bezpieczeństwa narodowego poprzez zwiększenie zdolności obronnych kluczowego sojusznika w regionie Indo-Pacyfiku jakim jest Japonia.

„Proponowana sprzedaż poprawi zdolność Japonii do obrony swojej ojczyzny i ochrony stacjonującego tam personelu amerykańskiego” - stwierdziła DSCA w swoim komunikacie.

Japonia stoi w obliczu zmieniających się zagrożeń regionalnych, a dodanie zaawansowanych pocisków AMRAAM ma wzmocnić jej zdolności obrony powietrznej. AIM-120D-3 i AIM-120C-8 reprezentują najnowszą technologię pocisków powietrze-powietrze, oferując ulepszone systemy naprowadzania, zwiększony zasięg i lepszą śmiertelność.

DSCA podkreśliło, że Japonia „nie będzie miała trudności” z integracją tych systemów ze swoimi siłami zbrojnymi, a sprzedaż nie zakłóci równowagi militarnej w regionie. Głównym wykonawcą umowy jest RTX Corporation z siedzibą w Tucson w Arizonie. Umowa nie obejmuje żadnych uzgodnień offsetowych, a do jej realizacji w Japonii nie będą potrzebni żadni dodatkowi przedstawiciele rządu USA ani wykonawcy.

Garda: Raport Fundacji Pułaskiego Sivis pacem, para bellum

DSCA wyjaśniło, że ostateczna wartość w dolarach może się różnić w zależności od konkretnych wymagań Japonii i względów budżetowych. Zatwierdzenie to stanowi jednak kolejny krok w pogłębiającej się współpracy obronnej między oboma krajami.

AIM-120D-3 i AIM-120C-8 to najnowsze warianty zaawansowanego pocisku powietrze-powietrze średniego zasięgu AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) produkowanego przez Raytheon Technologies w USA.

AIM-120 AMRAAM to rakieta powietrze-powietrze średniego zasięgu, która przeznaczenie do eliminacji celów powietrznych w każdych warunkach pogodowych. Jego system naprowadzania opiera się o aktywną radiolokacja (radar wbudowany w rakietę) w fazie końcowej, wspierana przez dane z radaru platformy startowej w fazie początkowej. Jest przystosowany do przenoszenia przez samoloty bojowe takie jak F-16, F-15, F-22, F-35 oraz system obrony powietrznej NASAMS.

AIM-120C-8 to przejściowy wariant, który jest zmodernizowaną wersją AIM-120C-7, stanowiąca pomost między wcześniejszymi generacjami a AIM-120D. Jego zasięg wynosi około 120-150 km, zależnie od platformy startowej i warunków użycia. Jego modernizacja polega na zmodyfikowanym radarze aktywnym, większą precyzją oraz poprawioną odpornością na zakłócenia. Integrowany jest z szeroką gamą platform bojowych, w tym starszych samolotów nadal eksploatowanych w wielu krajach.

AIM-120D-3 jest najnowszym wariantem rodziny rakiet AMRAAM. Posiada zwiększony zasięg w stosunku do wersji C-8 do około 160-180 km, dzięki ulepszonym systemom napędowym i aerodynamice. Nowoczesny system nawigacji: Zastosowanie GPS oraz ulepszonych systemów INS (Inertial Navigation System). Posiada wzmocnioną odporność na zakłócenia elektroniczne (ECM). Najnowsza wersja AMRAAMA ma być zintegrowany z najnowszymi platformami jak F-16 Block 70/72+, F-15 EX czy przede wszystkim F-35, dla którego głównie powstała wersja D-3.