Japonia kupuję kolejne amerykańskie rakiety. Jest zgoda na JASSM-ER

Zakup ten ma na celu wyposażenie myśliwców Japońskich Sił Samoobrony Powietrznej (JASDF), w tym F-15J i F-35A/B, w zaawansowane zdolności uderzeniowe. Umowa obejmuje pozyskanie pocisków i szeregu urządzeń wspomagających, takich jak pociski treningowe, odbiorniki GPS, sprzęt pomocniczy, części zamienne oraz tajne i niesklasyfikowane oprogramowanie, a także dokumentacja. Pakiet obejmuje również szkolenia personelu, transport oraz wsparcie inżynieryjne i logistyczne.

„Ta proponowana sprzedaż będzie wspierać cele polityki zagranicznej i cele bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych poprzez poprawę bezpieczeństwa głównego sojusznika, który jest siłą na rzecz stabilności politycznej i postępu gospodarczego w regionie Indo-Pacyfiku” - stwierdziła Agencja Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa Obronnego (DSCA) w swoim powiadomieniu do Kongresu.

AGM-158B JASSM-ER to, precyzyjne pociski manewrujące przeznaczone do niszczenia celów o wysokiej wartości w głębi terytorium przeciwnika. Stanowią one rozwinięcie wersji AGM-158A JASSM z ulepszonym zasięgiem i systemami nawigacji. Wersja ER posiada znacznie zwiększony zasięg w porównaniu z pierwotną wersją wynoszący ponad 925 km. Stanowi to zwiększenie zasięgu o 2,5 raza więcej niż podstawowa wersja AGM-158A.

Wyposażony w oszczędny silnik turboodrzutowy Williams International F107-WR-105, który zastąpił silnik rakietowy na paliwo stałe z wersji podstawowej. Głowica ma masę 450 kg, która posiada dwa typy penetrujący oraz odłamkowo-burzący, która umożliwia niszczenie umocnionych celów, takich jak bunkry, mosty czy stanowiska dowodzenia.

Pocisk od Lockeed Martina wykorzystuje zaawansowane systemy naprowadzania, w tym GPS z ochroną przed zakłóceniami, system INS (inercyjny). Posiada końcowe naprowadzanie dzięki kamerze na podczerwień oraz wysoką precyzję pozwalającą na ograniczenie strat ubocznych.