Polskie roboty saperskie w Szwecji i Finlandii. Są wyposażone w strzelby i wyrzutnie pirotechniczne

Sprzęt dostarczany przez polską firmę jest dobrze znany na świecie i wykorzystywany zarówno przez siły zbrojne, jak też formacje antyterrorystyczne oraz saperów i pirotechników na całym świecie. Ze względu na specyfikę wykorzystania produkowanych przez PIAP robotów, bardzo często nie ma możliwości informowania o szczegółach umów, lub dostępne informacje są bardzo skąpe.

Na przykład jeśli chodzi kontrakt dla Ministerstwo Obrony Francji nie można ujawnić, do jakiej jednostki trafił polski robot. Wiadomo, że chodzi o ważące ponad 45 kg średnie roboty mobilne PIAP Gryf. Konfiguracja dla tego klienta obejmowała:

Uchwyt do bezodrzutowego wyrzutnika pirotechnicznego

Automatyczny wybijak do szyb produkcji PIAP

Uchwyt do strzelby gładko lufowej

Samopowtarzalną strzelbę BENELLI M4

Jak widać robot jest platformą wszechstronną, którą można wyposażyć na przykład w strzelbę, ale jest zdolny do współpracy z różnorodnym wyposażeniem dodatkowym, takim jak m.in.: urządzenie do mobilnej radiografii obrazowej RTG, czujnik oparów materiałów wybuchowych, nawijarki ze światłowodem oraz sprzęt do zdalnego odpalania ładunków wybuchowych.

Posiada on także manipulator o 6 stopniach swobody wyposażony w chwytach i zdolność uniesienia do 15 kg. Konstrukcja jest modułowa, co znaczy, że można zależnie od realizowanego zadania różnie konfigurować zarówno sensory jak i wyposażenie dodatkowe. Seonsory obejmują 4 kamery zapewniające dookólną obserwację, ale też sensory nodatkowe, w tym działające poza zakresem światła widzialnego.

Gryf jest pojazdem bardzo zwrotnym i mobilnym, zdolnym do poruszania się w różnorodnym terenie, w tym również po schodach czy przeszkodach o nachyleniu do 45 stopni. Rozwija prędkość maksymalną przekraczającą 8 km/h. W razie potrzeby operowania w bardzo wąskiej przestrzeni koła można łatwo zdemontować.

Zakupione przez Francję i Finlandię roboty Gryf to najbardziej znana i sprawdzona konstrukcja średniego robota produkcji Łukasiewicz-PIAP. Są one wykorzystywane w armiach i służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne na świecie od Korei Południowej po Indonezję, Nigerię, Liban, Senegal oraz Rumunię i Włochy. Znajdują się również na wyposażeniu polskiej armii i służb mundurowych.