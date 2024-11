Polska będzie mieć więcej fabryk amunicji? Hołownia mówi o potrzebie posiadania wielu fabryk

W poniedziałek w Rzeszowie Hołownia oraz Kosiniak-Kamysz spotkali się z żołnierzami 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Podczas briefingu prasowego Hołownia zwrócił uwagę na projekt ustawy, który przyjęty przez rząd trafił niedawno do Sejmu.

„W tej chwili w Sejmie procedujemy ustawę o polskich fabrykach amunicji - to rzecz, która już dawno się powinna wydarzyć. (..) To się wreszcie musi stać. My potrzebujemy w Polsce nie jednej fabryki amunicji, ale wielu - byśmy byli w stanie zapewnić bezpieczeństwo przede wszystkim sobie, ale też i wspomóc tych, którzy tego rodzaju środków dzisiaj nie mają, wyszukują i potrzebują” - podkreślił marszałek Sejmu.

„My, politycy, musimy sobie stale przypominać, że konsekwencją naszych politycznych decyzji jest bardzo konkretne działanie tych, którzy ryzykują swoje własne życie i zdrowie, broniąc naszej ojczyzny” - powiedział Hołownia. Dodał, że zwiększanie potencjału Sił Zbrojnych RP powinno być poza sporem politycznym, jako cel wszystkich sił politycznych.