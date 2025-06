Pierwsze Apache w Polsce. Czym się różni wersja przejściowa od docelowej?

Podczas dzisiejszej uroczystości wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział:

"Ten zakup i leasing śmigłowców Apache jest przemyślany. Zakup śmigłowców odpowiada naszym zobowiązaniom m. in. przy ochronie wschodniej flanki NATO. (…) mamy już przeszkolonych 22 pilotów i bardzo za to dziękuję stronie amerykańskiej. Mamy wspaniałych pilotów, personel lotniczy. Ten proces jest bardzo intensywny. I za tę gotowość szkolenia i zwiększania zdolności bardzo dziękuję. (…) zakup nowoczesnego sprzętu to inwestycja w nasze bezpieczeństwo".

Jak mówił dalej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz:

"Zakup śmigłowców Apache to wielka inwestycja połączona z offsetem, wzmocnieniem naszych wojskowych zakładów, które będą je serwisować, będą modernizować, będą obsługiwać. Zarówno zakłady w Łodzi i w Dęblinie będą korzystać z offsetowego wsparcia. Inowrocław jest miejscem szczególnym na mapie Polski, to tutaj odbywały się prezentacje, a dzisiaj już są tu nasze Apache, które będą służyć Wojsku Polskiemu". - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.