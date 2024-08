Owocna wizyta polskiej delegacji w Turcji. Zapowiada się współpraca przemysłu zbrojeniowego obu krajów

W dniach 17-22 sierpnia br. wspólna delegacja Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) oraz Ministerstwa Obrony Narodowej (MON), oraz przemysłu zbrojeniowego odbyła wizytę w Republice Turcji, gdzie odwiedziła zakłady produkcyjne tamtejszego przemysłu obronnego. MAP reprezentował sekretarz stanu Marcin Kulasek, MON sekretarz stanu Paweł Bejda. Towarzyszyła im liczna delegacja obejmująca m.in. zastępcę Szefa Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Gen. Dariusz Łukowski czy Szefa Agencji Uzbrojenia Artur Kuptel. Obecni byli także przedstawiciele Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON oraz attaché Obrony RP w Republice Turcji płk Adam Grzymkowski i płk Radosław Ejnik. Polską delegację zasilili również przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), prezes zarządu Krzysztof Trofiniak oraz członkowie zarządu Piotr Zawieja i Jan Grabowski.

Polską delegację przyjęła Agencja Przemysłu Obronnego, która odpowiedzialna jest za nadzór i rozwój tureckich spółek zbrojeniowych.

Jak napisał sekretarz stanu Marcin Kulasek, Polska delegacja miała okazję wizytować takie zakłady tureckie jak Aselsan, Otokar, Baykar czy stocznię Sefine Shipyard. Polską delegację przyjął także Szef Agencji Przemysłu Obronnego Turcji profesor Haluk Görgün. Polska delegacja spotkała się także z wiceministrem obrony narodowej Turcji dr. Celal Sami Tüfekçi.

Jak napisał Marcin Kulasek:

Podczas wizytowania zakładów produkcyjnych znaczną część rozmów poświęciliśmy perspektywie współpracy spółek obronnych obu krajów. Strona turecka wyraziła żywotne zainteresowanie podjęciem długofalowej i strategicznej współpracy z polskim sektorem obronnym, opartej na wymianie technologii i ustanowieniu nowych zdolności produkcyjnych w Polsce. Polska delegacja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem i wdzięcznością wobec liczby i rangi uczestników delegacji. Obie strony wskazały priorytetowe obszary do dalszych rozmów w przedmiocie potencjalne współpracy, tj. bezzałogowe platformy powietrzne oraz morskie, technologie radarowe czy ciężkie pojazdy opancerzone. Podczas wizyty okazało się, że przedstawiciele rządu oraz przemysłu tureckiego mają dobre rozeznanie co do oferowanych przez polskie spółki obronne systemów uzbrojenia i są pod dużym wrażeniem ich zdolności i potencjału do dalszego rozwoju.