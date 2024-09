Ogromny sukces przemysłu zbrojeniowego Ukrainy. Ta firma wyprzedza nawet PGZ

Ukraina ma powody do radości, gdyż Ukrainian Defense Industry (dawniej Ukroboronprom) uplasowała się na 49. miejscu w rankingu TOP 100 firm zbrojeniowych 2024 według Defense News. To pierwszy raz w historii, kiedy ukraińska firma osiągnęła tak wysoką pozycję, wyprzedzając Polską Grupę Zbrojeniową (PGZ), która zajmuje 62. miejsce. Przychody Ukrainian Defense Industry w 2023 roku wzrosły o 72% do 2,2 mld USD, co stanowi najszybszy wzrost spośród 100 największych firm zbrojeniowych na świecie.

i Autor: Ukroboronprom / X Ukraiński T-72