Nowa era łączności w Wojsku Polskim? AŁC-T przeszła pomyślnie testy

Pod koniec lipca 2025 roku rozpoczęły się badania kwalifikacyjne Aparatowni Łączności Cyfrowo-Transmisyjnej (AŁC-T) prowadzone przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. (WZŁ-1, wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej) oraz Transbit Sp. z o.o. Przeprowadzone testy dotyczyły między innymi środków łączności Radiolinii R-460AM i zakończyły się bardzo dobrymi wynikami, potwierdzając wysoką jakość opracowanego rozwiązania.

Podczas badań kwalifikacyjnych zweryfikowano działanie Aparatowni Łączności Cyfrowo-Transmisyjnej (AŁC-T) w warunkach zbliżonych do realnego wykorzystania w jednostkach wojskowych.

Testy potwierdziły możliwość skutecznego nawiązania łączności z wykorzystaniem Radiolinii R-460AM oraz anten produkcji WZŁ-1 na dystansie przekraczającym 40 km. W ramach sprawdzeń przeprowadzono także transmisję danych, uzyskując przepustowość 600 Mb/s w obu kierunkach (IV pasmo). Zakres badań AŁC-T obejmował ponadto czas przygotowania i rozstawienia 33-metrowego masztu kratownicowego, konfigurację urządzeń łączności z wykorzystaniem aplikacji SMiKO (System Monitorowania i Konfigurowania Obiektu).

Garda: Krzysztof Gawkowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Radiolinia R-460AM jest w pełni polskim systemem łączności taktycznej opracowanym w technologii Software Defined Radio (SDR). Urządzenie potwierdza najwyższe parametry nowoczesnej łączności cyfrowej na współczesnym polu walki.

AŁC-T to nowoczesny, w pełni zautomatyzowany węzeł łączności taktycznej, zapewniający stabilne i niezawodne połączenia transmisyjne w szkielecie sieci łączności teleinformatycznej pomiędzy stanowiskami dowodzenia w warunkach polowych na dystansie ponad 40 km. Aparatownia umożliwia współdziałanie zarówno z polowymi, jak i stacjonarnymi systemami łączności, a także z elementami systemu dowodzenia w ramach programów WISŁA i NAREW. Stanowi ważny element budowy nowoczesnej sieci komunikacji taktycznej w Wojsku Polskim.

Zastosowane w AŁC-T urządzenia łączności Transbit są w pełni polskimi, narodowymi rozwiązaniami technologicznymi. Siły Zbrojne RP mają nad nimi pełną kontrolę, co gwarantuje niezależność operacyjną oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego. System został zaprojektowany w oparciu o wymagania określone przez SZ RP i zapewnia kompatybilność z innymi systemami łączności używanymi w Wojsku Polskim oraz interoperacyjność z systemami sojuszniczymi w ramach NATO. Węzły AŁC-T odpowiadają na wymagania współczesnego, sieciocentrycznego pola walki.

WZŁ Nr 1 z Zegrza, producent aparatowni AŁC-T, zawarły umowę z Agencją Uzbrojenia na ich realizację we wrześniu 2022 roku. Umowa obejmuje łącznie dostawę 43 egzemplarzy aparatowni AŁC-T.

Aparatownia AŁC-T, wyposażona w zaawansowane technologicznie systemy łączności Transbit, stanowi przykład zdolności krajowego przemysłu obronnego w dziedzinie łączności taktycznej. AŁC-T już niebawem zasili struktury Wojsk Lądowych, wzmacniając Siły Zbrojne RP w zakresie nowoczesnej komunikacji taktycznej.

Na podstawie komunikatu prasowego Transbit