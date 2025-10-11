L-SPIKE 4X: Pocisk z AI, który trafia cel z 40 km nawet bez GPS

oprac. Piotr Miedziński
2025-10-11 12:30

Rafael USA zaprezentuje przełomowy pocisk L-SPIKE 4X Launched Effect podczas dorocznego spotkania i wystawy AUSA w Waszyngtonie. Ten nowy członek rodziny SPIKE wprowadza zdolność amunicji krążącej, łącząc przelot z dużą prędkością, precyzję głowicy samonaprowadzającej i długotrwałość misji, co może znacząco zmienić dynamikę działań w środowiskach spornych.

Autor: Rafael/ Materiały prasowe pocisk L-SPIKE 4X Launched Effect

L-SPIKE 4X to innowacyjny pocisk, który od podstaw został zaprojektowany z myślą o funkcjonalności amunicji krążącej. W przeciwieństwie do bezzałogowych statków powietrznych, które są jedynie doposażane w głowice bojowe, L-SPIKE 4X oferuje zintegrowane rozwiązanie. System ten jest zdolny do operowania na dystansie do 40 km i może być wystrzeliwany z istniejących wyrzutni SPIKE NLOS, co zapewnia szeroką kompatybilność z platformami powietrznymi, lądowymi i morskimi. Dostępne będą dwie podstawowe konfiguracje głowic:

  • Tandem HEAT (tandemowa kumulacyjna)
  • Multi-Purpose (wielozadaniowa)

Szybkość i precyzja w ekstremalnych warunkach

Dzięki systemowi napędu odrzutowego, L-SPIKE 4X oferuje niezrównaną elastyczność misji. W trybie wysokiej prędkości, pocisk może osiągnąć zasięg 40 km w zaledwie 5 minut, co jest znacznie szybsze niż większość efektorów z napędem elektrycznym. W trybie krążenia, L-SPIKE 4X może utrzymać się nad celem przez imponujące 25 minut. Co więcej, system został zaprojektowany do skutecznego działania w środowiskach o zakłóconym polu elektromagnetycznym i bez dostępu do GPS. Posiada również urządzenia łączności odporne na cyberataki, co gwarantuje utrzymanie kontroli nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Portal Obronny: Apache z rakietami Spike NLOS

Sztuczna inteligencja na polu bitwy

L-SPIKE 4X integruje zaawansowane funkcje autonomii oraz pakiet wsparcia operatora, kładąc nacisk na sterowanie z mechanizmem „man-in-the-loop”. Architektura systemu wspiera funkcje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak automatyczne rozpoznawanie celu i pozyskiwanie obrazu celu. Dzięki temu jeden operator może nadzorować i koordynować do czterech pocisków jednocześnie w ramach jednej misji, zachowując przy tym pełne uprawnienia decyzyjne.

Yoav Tourgeman, dyrektor generalny i prezes Rafael, podkreślił znaczenie tej innowacji:

„Dzięki L-SPIKE 4X przenosimy mający doskonały rodowód pocisk SPIKE w nowy wymiar – łącząc prędkość i precyzję pocisku ze skutecznością efektora. Kompatybilność z istniejącymi wyrzutniami SPIKE NLOS umożliwia szybką, praktyczną integrację i polepsza zdolności operacyjne w powietrzu, na lądzie i na morzu”. 

