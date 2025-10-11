L-SPIKE 4X: Pocisk z AI, który trafia cel z 40 km nawet bez GPS

L-SPIKE 4X to innowacyjny pocisk, który od podstaw został zaprojektowany z myślą o funkcjonalności amunicji krążącej. W przeciwieństwie do bezzałogowych statków powietrznych, które są jedynie doposażane w głowice bojowe, L-SPIKE 4X oferuje zintegrowane rozwiązanie. System ten jest zdolny do operowania na dystansie do 40 km i może być wystrzeliwany z istniejących wyrzutni SPIKE NLOS, co zapewnia szeroką kompatybilność z platformami powietrznymi, lądowymi i morskimi. Dostępne będą dwie podstawowe konfiguracje głowic:
- Tandem HEAT (tandemowa kumulacyjna)
- Multi-Purpose (wielozadaniowa)
Szybkość i precyzja w ekstremalnych warunkach
Dzięki systemowi napędu odrzutowego, L-SPIKE 4X oferuje niezrównaną elastyczność misji. W trybie wysokiej prędkości, pocisk może osiągnąć zasięg 40 km w zaledwie 5 minut, co jest znacznie szybsze niż większość efektorów z napędem elektrycznym. W trybie krążenia, L-SPIKE 4X może utrzymać się nad celem przez imponujące 25 minut. Co więcej, system został zaprojektowany do skutecznego działania w środowiskach o zakłóconym polu elektromagnetycznym i bez dostępu do GPS. Posiada również urządzenia łączności odporne na cyberataki, co gwarantuje utrzymanie kontroli nawet w najbardziej wymagających warunkach.
Sztuczna inteligencja na polu bitwy
L-SPIKE 4X integruje zaawansowane funkcje autonomii oraz pakiet wsparcia operatora, kładąc nacisk na sterowanie z mechanizmem „man-in-the-loop”. Architektura systemu wspiera funkcje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak automatyczne rozpoznawanie celu i pozyskiwanie obrazu celu. Dzięki temu jeden operator może nadzorować i koordynować do czterech pocisków jednocześnie w ramach jednej misji, zachowując przy tym pełne uprawnienia decyzyjne.
Yoav Tourgeman, dyrektor generalny i prezes Rafael, podkreślił znaczenie tej innowacji:
„Dzięki L-SPIKE 4X przenosimy mający doskonały rodowód pocisk SPIKE w nowy wymiar – łącząc prędkość i precyzję pocisku ze skutecznością efektora. Kompatybilność z istniejącymi wyrzutniami SPIKE NLOS umożliwia szybką, praktyczną integrację i polepsza zdolności operacyjne w powietrzu, na lądzie i na morzu”.