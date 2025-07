Indie chcą współprodukować słynne Javeliny. Czy USA zgodzą się na współpracę?

Jak poinformowała portal The Hindu, Indie wyraziły zainteresowanie współprodukcją pocisków Javelin i złożyły w tej sprawie wniosek do władz amerykańskich. Wysoki rangą przedstawiciel resortu obrony, który potwierdził tę informację, powiedział, że inicjatywa ta jest zgodna z programem „Make in India”. Program „Make In India” ma na celu promowanie lokalnej produkcji i zmniejszenie zależności od importu.

Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi w produkcji pocisków Javelin przyniesie Indiom szereg korzyści poprzez zmniejszenie zależność od wsparcia zagranicznego oraz wzmocni indyjskie zdolności w zakresie walki. Jak zapewnił urzędnik w rozmowie z serwisem, rozmowy są na zaawansowanym etapie.

Jak przypomina portal, minister obrony Rajnath Singh przeprowadził niedawno rozmowę telefoniczną z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem w celu omówienia bieżących i przyszłych inicjatyw mających na celu zacieśnienie współpracy obronnej między obydwoma krajami.

Indie obliczu rosnącej potrzeby

W obliczu rosnącej potrzeby uzupełnienia i dodania nowego uzbrojenia, urzędnik powiedział, że Indie są już w kontakcie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie zakupu pocisków Javelin w ramach zamówień awaryjnych. Szacuje się, że indyjska armia potrzebuje około 68 000 pocisków przeciwpancernych i 850 wyrzutni, co podkreśla skalę niedoborów. Wcześniejsze zakupy izraelskich pocisków Spike nie w pełni zaspokoiły te potrzeby, a w testach w trudnych warunkach np. pustynnych system ten wykazywał problemy z wydajnością. Ponadto indyjski program rozwoju rodzimego pocisku przeciwpancernego MPATGM (Man-Portable Anti-Tank Guided Missile) przez DRDO osiągnął sukcesy (udane testy w 2024 roku), ale nie jest jeszcze gotowy do masowej produkcji, co skłania Indie do poszukiwania alternatyw, takich jak Javelin.

Javelin Joint Venture (JJV), utworzony przez Raytheon i Lockheed Martin, podpisał w lutym 2025 roku memorandum porozumienia (MoU) z indyjską firmą Bharat Dynamics Limited (BDL), przedsiębiorstwem państwowym specjalizującym się w produkcji uzbrojenia. Porozumienie to ma na celu ocenę możliwości produkcji Javelinów w Indiach, w tym pocisków i jednostek sterujących (Command Launch Unit, CLU). USA po raz pierwszy zaproponowały współprodukcję Javelinów Indiom w 2013 roku, ale rozmowy utknęły w martwym punkcie z powodu ograniczeń w transferze technologii i wysokich kosztów. W 2014 roku Indie wybrały izraelskie pociski Spike 8 356 pocisków i 321 wyrzutni za 3,2 mld rupii, ponieważ Izrael zgodził się na transfer technologii, czego USA wówczas nie oferowały.

Indie od lat poszukują nowoczesnych, lekkich, przenośnych systemów przeciwpancernych (ATGM), które mogą być skutecznie używane w trudnym terenie, takim jak wysokogórskie obszary Ladakh, gdzie od 2020 roku utrzymują się napięcia na granicy z Chinami. Javelin, dzięki swojej funkcji „fire-and-forget” oraz zdolności do ataku z góry, jest uważany za idealne rozwiązanie do zwalczania nowoczesnych czołgów i pojazdów opancerzonych.

Czym jest Javelin?

Javelin to przenośny przeciwpancerny system rakietowy (ATGM – Anti-Tank Guided Missile) opracowany przez USA, produkowany przez Raytheon i Lockheed Martin, służący do niszczenia czołgów, pojazdów opancerzonych, bunkrów oraz nisko latających celów, jak śmigłowce. Składa się z pocisku z głowicą kumulacyjną zdolną przebić ponad 600 mm pancerza oraz lekkiej wyrzutni z celownikiem termowizyjnym, umożliwiającym działanie w dzień i w nocy.

System działa w trybie „fire-and-forget”, samodzielnie naprowadzając się na cel dzięki podczerwieni, co pozwala operatorowi ukryć się po wystrzale. Oferuje dwa tryby ataku: bezpośredni oraz z góry, skuteczny przeciwko dachom pojazdów. Maksymalny zasięg wynosi 2,5 km, a w nowszych wersjach do 4 km.

Całość waży około 22,3 kg, co umożliwia obsługę przez dwóch żołnierzy. Wprowadzony w 1996 roku, Javelin sprawdził się w Iraku, Afganistanie i na Ukrainie, gdzie od 2018 roku wspiera siły ukraińskie przeciwko rosyjskim czołgom. Działa w każdych warunkach pogodowych, zapewniając przewagę w słabej widoczności i jest kluczowym narzędziem przeciwko nowoczesnym zagrożeniom opancerzonym.