Hyundai Rotem nawiązuje współpracę z polską uczelnią. Chodzi o działalność naukowo-badawczą z Politechniką Warszawską

Jak możemy przeczytać w komunikacie prasowym Hyundai Rotem Company "Celem porozumienia jest zaangażowanie dorobku i potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej, szczególnie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT), na rzecz rozwoju systemów dostarczanych lub oferowanych Polsce przez Hyundai Rotem".

Według firmy Politechnika uzyska dostęp do najnowocześniejszych na świecie technologii wojskowych opracowywanych przez partnera z Korei, co pozwoli jej zdobyć dodatkowe kompetencje, które umocnią jej konkurencyjną pozycję na rynku badań naukowo-technicznych i pozwolą oferować studentom możliwości kształcenia w zakresie najbardziej zaawansowanych rozwiązań. Porozumienie otwiera również drogę do wymiany kadry naukowej obu krajów i realizację staży w renomowanych zakładach w Polsce i Korei.

GARDA: Hyundai Rotem o K2 i NKTO

Po podpisaniu MoU, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej, prof. Adam Woźniak, powiedział: „Osiągnięcia naszych naukowców i inżynierów powinny być jak najczęściej aplikowane w rozwiązaniach przemysłowych. Znam zespoły politechniczne i wiem, że potrafią tworzyć świetne konsorcja R&D. Jestem przekonany, że nasza współpraca z Hyundai Rotem będzie kształcąca i owocna dla obu stron.”

Wiceprezes Hyundai Rotem Company ds. Systemów Obronnych, Jeong Yeob Lee, skomentował: „Hyundai Rotem wiąże się z Polską na dziesięciolecia. Chcemy wspólnie rozwijać nasze systemy tak, by jak najlepiej odpowiadały potrzebom polskich klientów. Współpraca ze specjalistami z renomowanej Politechniki Warszawskiej pozwoli nam oferować Wojsku Polskiemu rozwiązania dopasowane do jego wymagań.”

Zawarte porozumienie będzie obowiązywać 5 lat z opcją przedłużenia o dowolny okres.

Na podstawie komunikatu prasowego Hyundai Rotem Company