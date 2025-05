Współpraca ma na celu między innymi ustanowienie w HSW S.A. zdolności produkcyjnych i serwisowych dla skrzyń biegów wykorzystywanych w wozach bojowych produkowanych przez HSW. Podpisany list intencyjny zakłada, że przekładnie będą powstawać w Hucie Stalowa Wola i będą wchodziły w skład zespołów napędowych w wozach w Stalowej Woli.

Podpisany list intencyjny jest krokiem o dużym znaczeniu zarówno strategicznym, jak i przemysłowym. Tego typu dokument nie jest jeszcze formalną umową, lecz deklaracją woli podjęcia współpracy, określającą ogólne ramy i kierunki wspólnych działań. W praktyce otwiera on drogę do dalszych, bardziej konkretnych negocjacji i może zapowiadać bliską kooperację technologiczną, produkcyjną oraz serwisową.

Dla Huty Stalowa Wola, która jest kluczowym producentem sprzętu artyleryjskiego i bojowego w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, podpisanie takiego listu intencyjnego z Allison Transmission może oznaczać dostęp do technologii napędowych. Allison jest światowym liderem w produkcji automatycznych przekładni oraz układów przeniesienia mocy, wykorzystywanych m.in. w pojazdach wojskowych, ciężarowych i specjalistycznych.

Dzięki tej współpracy HSW może zyskać dostęp do nowoczesnych, sprawdzonych rozwiązań napędowych, które mogą być wykorzystane np. w produkcji Bojowego Wozu Piechoty Borsuk czy w przyszłościowych jego modernizacjach, jego jak innych systemów lądowych produkowanych w HSW jak, chociażby armatohaubica Kraba.

Z punktu widzenia Allisona jest to rozszerzenie swojej obecności na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Polska, która modernizuje swoje siły zbrojne w bardzo szybkim tempie, a dla której HSW jest głównym dostawcą systemów lądowych, ma potencjał do zamówień liczonych w setkach pojazdów. Allison, poprzez współpracę z HSW, może zapewnić sobie stabilny rynek zbytu i dostęp do zamówień publicznych, które bez lokalnych partnerów byłyby trudne do realizacji.

List intencyjny pomiędzy Hutą Stalowa Wola i Allison Transmission jest nie tylko symbolicznym gestem, lecz konkretną zapowiedzią współpracy technologicznej, która może znacząco zwiększyć możliwości polskiego przemysłu zbrojeniowego w zakresie pojazdów bojowych nowej generacji. Jeśli współpraca dojdzie do realizacji w formie kontraktów produkcyjnych lub serwisowych, będzie to istotny krok w kierunku budowy nowoczesnych zdolności zbrojeniowych w Polsce.