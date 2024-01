Polski akcent w Emiratach Arabskich. Grupa WB w Abu Zabi

Wydarzenie UMEX (Unmanned Systems Exhibition) było poświęcone głównie platformom robotycznym: lądowym, powietrznym i morskim. Odwiedzający stoisko Grupy WB mogli zobaczyć bezzałogowy system rozpoznawczy FlyEye, opracowany przez gliwicką spółkę Flytronic, jak i amunicję krążącą Warmate, wytwarzaną przez WB Electronics.

Na UMEX 2024 zaprezentowano także radiostację definiowalną programowo rodziny PERAD. Urządzenie może być wykorzystywane w postaci osobistej, pojazdowej, ale także zabudowane w module misyjnym FlyEye. Dzięki temu bezzałogowiec może być wykorzystywany jako stacja retransmisyjna dla spieszonych żołnierzy, funkcjonariuszy policji lub straży granicznej oraz strażaków.

Na UMEX zaprezentowano również precyzyjny system rażenia Warmate. Amunicja krążącą wyposażoną w wymienne głowice (obserwacyjne, treningowe i bojowe) można dostosować do szerokiego spektrum operacji. Modułowy system jest używany przez Wojsko Polskie, trafił także do uzbrojenia innych państw, w tym sojuszników z NATO. W Abu Zabi obok efektora systemu pokazywano też jego symulator lotu.

Zaprezentowane przez Grupę WB

FlyEye to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów bezzałogowych w swojej klasie. W jego skład wchodzi motoszybowiec, charakteryzujący się niską wykrywalnością (zarówno dla systemów radarowych, jak i optycznych oraz optoelektronicznych), zabezpieczonym wojskowym łączem komunikacyjnym oraz długotrwałością lotu.

Systemu FlyEye wyposażony jest w kamerę dzienną i termowizyjną, dzięki czemu może wyszukiwać, identyfikować i naprowadzać artylerię na cele o dowolnej porze dnia i nocy.

Bezzałogowiec był używany do poszukiwania zaginionych osób, nadzorowania granic i infrastruktury krytycznej oraz wspomagania straży pożarnej, czego dowodem zastosowanie podczas pożaru torfowisk w Biebrzańskim Parku Narodowym.

PERAD to radiostacja SDR z hoppingiem, wbudowanymi algorytmami szyfrującymi, cechująca się niską gęstością widmową sygnału. Każde urządzenie to węzeł sieci, zminiaturyzowana stacja bazowa, pozwalająca na niezawodny dostęp do danych we wszystkich, nawet najbardziej odległych węzłach.

Wyniesienie odpornej na zakłócenia radiostacji przez FlyEye nie tylko zwiększa zasięg łączności, ale utrudnia wykrycie użytkowników za pomocą środków walki radioelektronicznej. Użycie „latającego masztu” pozwala na znaczne zmniejszenie energii emisji urządzeń.

O uniwersalności polskiej radiostacji świadczy możliwość połączenia jej z osobistym systemem dowodzenia i obserwacji U-GATE. To urządzenie zwiększające świadomość sytuacyjną użytkownika, pozwalające na dostęp do cyfrowej mapy, rozszerzonej rzeczywistości z zaznaczonym położeniem oddziałów własnych i przeciwnika. U-GATE pozwala na kierowanie amunicją krążącą oraz zdalnie sterowanym uzbrojeniem.