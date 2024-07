F-35 znowu będą latać? Pentagon gotowy przyjąć dostawy samolotów po rocznej przerwie

W maju pisaliśmy o tym, że w związku z tym, że Pentagon odmawia przyjęcia samolotów F-35 z powodu błędów w oprogramowaniu Technology Refresh 3 (TR-3) do tych samolotów, to przed fabryką firmy Lockheed Martin w Fort Worth gromadzonych jest coraz więcej samolotów F-35, przez co media alarmowały o kończącym się miejscu i zagrożeniu dla nich, przed potencjalnym uszkodzeniem.

Jednak jak się wydaje chyba zarówno firma Lockheed Martin jak i Pentagon doszli do porozumienia i jak poinformowano w komunikacie z 11 lipca, Wspólne Biuro Programowe F-35 (Joint Program Office - JPO), które zarządza zakupem samolotu dla Departamentu Obrony USA (DoD), stwierdziło, że dostawy zostaną wznowione "w najbliższej przyszłości”.

ILA 2024 - F-35 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak powiedział gen. Kenneth Wilsbach, szef Air Combat Command, podczas wirtualnego wydarzenia Mitchell Institute for Aerospace Studies: „W tej chwili jesteśmy bardzo skupieni na aktualizacji TR-3, aktualizacji oprogramowania, do samolotu F-35. I jak wiesz, Lockheed Martin miał pewne problemy ze stabilnością tego pakietu oprogramowania. Więc wstrzymaliśmy podpisanie umów na samoloty dla Sił Powietrznych przez ostatnie kilka miesięcy . I bardzo skupiamy się na rozwikłaniu tego opóźnienia. I mam nadzieję, że te samoloty zaczną być dostarczane w tym miesiącu”.

Z kolei rzeczni F-35 Joint Program Office, Russ Goemaere, 3 lipca powiedział w oświadczeniu, że dyrektor wykonawczy programu JPO, gen. porucznik Mike Schmidt: „po szerokiej koordynacji ze służbami, Joint Strike Fighter Executive Steering Board, pilotami, działem modernizacyjnym i przemysłem, podjął decyzję o kontynuowaniu planu okrojenia oprogramowania TR-3”. Dostawy F-35 „zostaną wznowione w niedalekiej przyszłości” — dodał.

Mimo tego, nadal istnieją nierozwiązane problemy dot. m.in. systemów zasilania i chłodzeniem. Siły Powietrzne rozważają kilka opcji rozwiązania długotrwałych problemów w tym „bardzo drogie” poprawki, które „obejmują pewne dodatkowe możliwości jak mówił gen. Kenneth Wilsbach. W kwietniu dyrektor generalny Lockheed Martin, Jim Taiclet, stwierdził, że nawet po dostarczeniu samolotów, nie będą one mogły wykonywać misji bojowych przed 2025 rokiem i początkowo będą wykorzystywane do lotów szkoleniowych.

Zgodnie z "planem okrojenia" oprogramowania, F-35 mają być dostarczane z tymczasowym oprogramowaniem TR-3 odpowiednim do szkolenia, ale nie certyfikowanym do walki, które zostanie zaktualizowane, gdy TR-3 zostanie oficjalnie certyfikowany jako stabilny.

Pierwsze F-35, które miały mieć TR-3, zaczęły zjeżdżać z linii montażowej Lockheed Martin w Fort Worth w Teksasie w lipcu ubiegłego roku. Jednak Departament Obrony odmówił przyjęcia dostaw. Według Bloombera Pentagon wstrzymuje płatności w wysokości 7 milionów dolarów za każdy niedostarczony odrzutowiec z oprogramowaniem TR-3.

Konfiguracja TR-3 (Technology Refresh 3) to element niezbędny do funkcjonowania wersji F-35 znanej jako Block 4, tej samej, do której będą należeć samoloty F-35A dla Polski. To pakiet zmian, który zapewnia znaczący wzrost możliwości operacyjnych F-35. To nie tylko nowe opcje przenoszonego uzbrojenia, ale też zwiększona mocy obliczeniowa systemów pokładowych, większe możliwości sensorów, lepsza rozpoznawalność celów, poprawione zdolności walki elektronicznej i wiele innych funkcji.

Pierwszy egzemplarz F-35 w tej konfiguracji trafił do testów w locie w styczniu 2023 roku, ale testy TR-3 nie szły zbyt dobrze. Obecnie są one realizowane na 6 maszynach. Do tej wersji miały należeć wszystkie fabrycznie nowe samoloty F-35 dostarczane klientom od lata 2023, ale siły zbrojne USA odmówiły ich przyjęcia.