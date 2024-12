Jak wyjaśnia prezes Dudkiewicz, zadaniem tej platformy będzie m.in. wsparcie tych przedsiębiorców, którzy zamierzają wejść do tej intensywnie kontrolowanej branży jako poddostawcy lub producenci. Będą oni mogli nie tylko odnaleźć tu partnerów i kontrahentów, ale również pozyskać pomoc w zakresie regulacji, przepisów czy procedur stosowanych w przemyślę zbrojeniowy. To właśnie one stanowią często barierę na wejściu.

Ale celem jest też szersze ożywienie, nie tylko samej branży zbrojeniowej, ale też badań, rozwoju i inwestycji w polskim przemyśle, które obecnie są jednymi z najniższych w Europie. Jak mówi prezes Pracodawców RP - „To jest proces, który ma na celu, w pewnym obszarze, przestawienie polskiej gospodarki. To może przynieść wymierny cel związany z uzbrojeniem i modernizacją armii, ale może też w sposób znakomity przeobrazić polską gospodarkę”. Jako przykład podaje kraje, które poszły tą drogą z sukcesami.

Technologie wojskowe migrują w stronę podwójnego zastosowania, ale też wiele nowoczesnych technologii komercyjnych, na przykład związanych ze sztuczną inteligencją czy dronami, trafia bezpośrednio do sił zbrojnych. Istotne jest, aby polska gospodarka skorzystała maksymalnie na obecnej sytuacji i strumieniach finansowania, które skierowano na kierunek obronności i bezpieczeństwa. Jest to szansa, z której po prostu trzeba skorzystać.