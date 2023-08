HYDIS² to zarówno nazwa projektu jak też konsorcjum złożone z 19 partnerów głównych i ponad 20 podwykonawców z 14 krajów europejskich, złożyło propozycję opisującą koncepcję architektury i studium rozwoju nowych technologii dla systemu obrony antyrakietowej przeciwko nowym, zaawansowanym zagrożeniom w najwyższych warstwach atmosfery. Obejmują one zarówno pociski balistyczne jak też coraz szybciej rozwijające się hipersoniczne środki przenoszenia. Propozycja wpisywała się w program prac Europejskiego Funduszu Obronnego w 2023 r. 12 lipca 2023 r. po pozytywnej ocenie Komisja Europejska zgłosiła projekt do finansowania.

Konsorcjum koordynowane przez MBDA zaproponowało HYDIS² (studium HYpersonic Defence Interceptor Study) jako przedsięwzięcie skupiające wysiłki koncernów zbrojeniowych, instytucji rządowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz uczelni. Łączy ono kompetencje w dziedzinie technologii rakietowych z całej Unii Europejskiej. Francja, Niemcy, Włochy i Holandia już potwierdziły wsparcie i zaangażowanie w projekt, podpisując list intencyjny i uzgadniając wstępne wspólne wymagania.

Celem HYDIS² jest zbadanie różnych koncepcji przechwytywania rakiet hiperdźwiękowych i balistycznych oraz doprowadzenie do dojrzałości związanych z tą zdolnością ważnych technologii, w celu zaoferowania siłom zbrojnym docelowego systemu obronnego, spełniającego wymogi państw członkowskich i wypełniającego założenia europejskiego programu zdolności PESCO TWISTER.

Programu systemu ostrzegania przed pociskami z wykorzystaniem dozór satelitarnego i ich przechwytywania (Timely Warning and Interception with Space-based TheatER surveillance – TWISTER) jest prowadzony w ramach stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskie, czyli PESCO (PErmanent Structured COoperation). Państwem prowadzącym TWISTER jest Francja a główni partnerzy to Finlandia, Włochy Holandia i Hiszpania.

Jest to centralny element wkładu państw europejskich w misję obrony ludności i wojsk, w szczególności przed pojawiającymi się zagrożeniami hiperdźwiękowymi, które różnią się radykalnie od rakiet balistycznych. HYDIS² jest wkładem w projekt europejskiej przeciwrakiety Aqila i ma na celu wypracowanie najlepszych koncepcji pocisków zwalczających cele hipersoniczne, wraz z ogólnym portfolio systemów obszarowej obrony powietrznej na bazie produktów MBDA.

Konsorcjum HYDIS² skupia 19 partnerów i ponad 20 podwykonawców z 14 krajów Europy. Partnerami koncernu MBDA który jest litederm konsorcjum są ArianeGroup, AVIO, Avio Aero, Bayern-Chemie, CIRA, DLR, GKN Fokker, LYNRED, MBDA España, MBDA France, MBDA Germany, MBDA Italia, OHB System AG, ONERA, ROXEL France, THALES LAS France, TDW , THALES Holandia i TNO. Oznacza to partycypację najważniejszych podmiotów europejskich z obszarów przemysłu zbrojeniowego, lotnicego i kosmicznego.

Źródło:MBDA