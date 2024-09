Podczas zakończonego 8 września MSPO przedstawiciele koreańskich firm informowali o kolejnych dostawach które już płyną do Polski drogą morską. Jedna z nich jak widać dotarła zaledwie kilka dni po targach zbrojeniowych w Kielcach. Jest to element planowanych dostaw w ramach realizacji dotychczas zawartych umów. Zaróno producent czołgów K2 jak i haubic K9 prowadzą obecnie z Agencją Uzbrojenia i MON rozmowy dotyczące zakontraktowania kolejnych partii sprzętu, tym razem w większym stoniu polonizacji jego produkcji i konstrukcji.

Jeśli chodzi o sprzęt dostarczony 12 września, to czołgi K2GF i haubice K9A1 będą mogły trafić do jednostek po zainstalowaniu polskich systemów łączności i przejściu sprawdzenia przez odpowiednie służby. Jesli zaś chodzi o wyrzutnie rakiet K239, to nie są to kompletne systemy a jedynie moduły wyrzutni, które muszą zostać w zakładach HSW zintegrowane z podwoziem Jelcz i polskim systemem kierowania ogniem Topaz. Dopiero wówczas będą gotowe do przekazania Siłom Zbrojnym RP.

Jest to piąta dostawa czołgów K2 w bieżącym roku oraz drugi transport haubic K9 i wyrzutni K239 dla systemów Homar-K. Dotąd strona koreańska dostarczyła 51 czołgów K2GF, 89 haubic samobieżnych K9A1 i 41 wyrzutnie rakietowe Homar-K.