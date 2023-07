Informacji na temat realizacji programu udzielał zastępca szefa Agencji Uzbrojenia płk Piotr Paluch, czyli przedstawiciel gestora. Zgodnie z jego słowami obecnie zrealizowano około 70% zaplanowanych badań kwalifikacyjnych i powinny one zostać zakończone do końca października. Powinno to pozwolić na zgodne z planem rozpoczęcie w 2024 roku dostaw gotowych pojazdów w wersji podstawowej, a więc bojowego wozu piechoty BWP Borsuk z wieżą bezzałogową ZSSW-30.

Dwa lata później zakłady HSW, które są odpowiedzialne za montaż końcowy, mają opuścić pierwsze Borsuki w wersji specjalnej. Łącznie zaplanowano aż 11 wariantów tego pojazdu, których do Wojska Polskiego ma trafić łącznie około 1400 egzemplarzy. Tak przynajmniej wynika z zawartej 8 lutego bieżącego roku pomiędzy Agencją Uzbrojenia i Polską Grupą Zbrojeniową.

10 braci BWP Borsuk

Mówienie tu o specjalnych wersjach BWP Borsuk jest pewnym uproszczeniem. De facto będą to różne warianty Uniwersalnej Modułowej Platformy Gąsienicowej która stanowi podwozie i bazę dla tego pojazdu i BWP Borsuk to jego jedyny obecnie ukończony i testowany wariant. Jak wygląda zgodnie z informacjami udzielonymi przez płk Palucha cała rodzina pojazdów?

Zaliczają się do niej następujące typy pojazdów:

Bojowy Wóz Piechoty BWP Borsuk – z wieżą bezzałogową ZSSW-30 uzbrojoną w armatę automatyczną 30 mm i pociski kierowane Spike;

Moździerz samobieżny 120 mm Rak – z wieżą systemu Rak, która była już instalowana na podwoziach gąsienicowych;

Wóz Dowodzenia Oset;

Wóz Ewakuacji Medycznej Gotem;

Gąsienicowy Transporter Rozpoznania Żuk;

Wóz Zabezpieczenia Technicznego Gekon;

Transporter Rozpoznania Skażeń Ares;

Transporter Rozpoznania Inżynieryjnego Jodła GTRI;

Transporter Wojsk Inżynieryjnych Jodła GTWI;

Pływający Transporter Inżynieryjny Jodła PTI;

Transporter Minowania Narzutowego Jodła TMN – prawdopodobnie uzbrojony w system minowania narzutowego Baobab.

Zgodni z umową produkcja zamówionych dla Wojska Polskiego pojazdów powinna zostać zrealizowana do 2035 roku. Jednak na przeszkodzie mogą stanąć problemy związane np. z dostawami silników i przekładni dla rodziny pojazdów. Obecne kwestie te są analizowane i poszukiwane jest optymalne wyjście z sytuacji.

Polski Borsuk pływa i strzela

Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty (NBPWP) Borsuk (tak brzmi pełna nazwa tego programu) to pojazd gąsienicowy przeznaczony dla pododdziałów piechoty zmechanizowanej. Załogę stanowi 3 żołnierzy: dowódca, działonowy-operator oraz kierowca, natomiast przedział desantu umożliwia transport 6 żołnierzy z pełnym wyposażeniem. Prędkość maksymalna podczas przemieszczania się po drogach utwardzanych wynosi 65 km/h, a w wodzie do 8 km/h. Masa bojowa w podstawowym wariancie który jest obecnie testowany wynosi 28 ton.

Całe uzbrojenie pojazdu znajduje się w Zdalnie Sterowanym Systemi Wieżowym ZSSW-30, opracowanym przez HSW S.A. i WB Electronics, w ramach projektu realizowanego od 2013 roku. Jest to rozwiązanie całkowicie krajowe i reprezentujące wysoki poziom możliwości bojowych. W pełni stabilizowany i wyposażony w dzienno-nocny system obserwacji oraz autotracker układ celowniczy służy kontroli nad uzbrojeniem, które obejmuje 30 mm armatę automatyczną Mk44 Bushmaster II, podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR oraz karabin maszynowy UKM-2000C kalibru 7,62 mm. Na wieży umieszczono również wyrzutnie granatów dymnych GAk-81.