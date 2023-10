AbramsX, najlepszy czołg świata, powstaje w USA. Prototyp jest gotowy. Kiedy wejdzie do służby?

AbramsX, najnowocześniejszy czołg świata, powstaje w USA - poinformował kilka tygodni temu General Dynamics Land Systems, amerykański koncern zbrojeniowy. Gotowy jest prototyp czołgu. Eksperci podkreślają, że kiedy AbramsX trafi do służby, będzie prawdziwą rewolucją. W porównaniu do dotychczasowych Abramsów to nie kolejny model, lecz zupełnie nowy czołg. Największa zmiana? AbramsX to czołg z bezzałogową wieżą.