Żołnierze będą mogli nosić inne buty? MON pracuje nad liberalizacją przepisów

Projekt rozporządzenia został w czwartek opublikowany na stronach rządowych; obecnie znajduje się w fazie uzgodnień. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, powstał on na polecenie szefa MON, w związku z wnioskiem pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw warunków służby wojskowej, Pawła Mateńczuka ps. „Naval”, byłego żołnierza GROM.

Zadaniem pełnomocnika jest m.in. zbieranie informacji od żołnierzy i przygotowywanie rozwiązań, które ułatwią żołnierzom Wojska Polskiego codzienną służbę, m.in. poprzez zmianę nieżyciowych przepisów. Np. od początku września w życie weszły zmiany w Regulaminie ogólnym żołnierza Wojska Polskiego, na mocy których żołnierze mogą obecnie nosić krótkie brody i tatuaże w widocznych miejscach.

Kolejna tego typu zmiana została zaproponowana w projekcie rozporządzenia MON, nowelizującym rozporządzenie ws. sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy. Chodzi o zmianę przepisów regulujących noszenie obuwia do munduru polowego noszonego przez żołnierzy w czasie służby. W myśl proponowanych rozwiązań, żołnierze będą mogli nosić obuwie inne niż wyznaczone przez MON wzory, pod warunkiem, że będą to taktyczne buty za kostkę w kolorze brązowym - pozwoli to żołnierzom na noszenie butów bardziej dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

PAP