Spis treści

B-52 Stratofortress – relikt zimnej wojny największym zagrożeniem dla Chin?

Myśląc o rywalizacji Stanów Zjednoczonych z Chinami w przyszłości, często przed oczami mamy myśliwce 5. czy 6. generacji albo nawet bezzałogowe samoloty startujące z lotniskowców, i gdzieś tam majaczące najnowsze bombowce B-21 Raider, wspierane ostatnimi B-2A Spirit czy B-1B Lancer. Ale jak się okazuje również bombowce B-52, które pamiętają głęboką zimną wojnę, nadal mogą odgrywać rolę odstraszającą wobec Chiny.

Według zespołu badawczego kierowanego przez Wang Bingqie z Akademii Wczesnego Ostrzegania Sił Powietrznych Chińskiej Republiki Ludowo-Wyzwoleńczej w Wuhan, to właśnie bombowiec B-52 Stratofortress stanowi największe zagrożenie we wszystkich fazach walki. Wyniki badania, opublikowane w czasopiśmie "Modern Defence Technology" - którego cytuje dziennik The South China Morning Post, symulowały operację głębokiego kontrataku powietrznego (Penetrating Counter Air - PCA) Sił Powietrznych USA na chińską marynarkę wojenną lub cele śródlądowe.

W teorii strategia Penetrating Counter-Air (PCA) polega na wykorzystaniu zaawansowanych samolotów z funkcjami stealth i walki elektronicznej do niszczenia obrony powietrznej wroga i przeprowadzania głębokich za linią frontu ataków strategicznych. Podejście to jest kluczem do osiągnięcia przewagi powietrznej, zwłaszcza przeciwko przeciwnikom posiadającym zaawansowaną obronę powietrzną. Strategia ta opiera się na zaawansowanych platformach, takich jak myśliwce F-35A stealth i bombowce B-2 Spirit, które są zdolne do przenoszenia broni jądrowej, oraz wspieranych przez drony.

Zdaniem badaczy, ładowność, zasięg i ulepszona awionika sprawiają, że bombowiec B-52 ma większą wartość strategiczną w konflikcie nuklearnym o ograniczonym zasięgu niż myśliwce i bombowce stealth takie jak F-35A i B-2 Spirit, wspierane przez systemy bezzałogowe. Platformy te są zdolne do przenoszenia taktycznych ładunków jądrowych, takich jak bomba termojądrowa B61-12. Jak zauważono w badaniu:

„przeznaczone głównie do odstraszania, ale w razie potrzeby mogłyby zostać użyte do sparaliżowania głównych systemów antydostępowych A2/AD (anti-access/area denial) i krytycznych węzłów”.

Naukowcy doszli więc do wniosku, że B-52H miałby „najwyższą wartość strategiczną” w ramach strategii PCA co stawia go na szczycie rankingu zagrożeń w przypadku ograniczonego uderzenia nuklearnego.

Naukowcy podkreślili, że bombowiec B-52 może przenosić cztery bomby nuklearne, więcej niż jakakolwiek inna platforma. Dzięki ciągłym modernizacjom, jego najnowszy wariant, B-52H, może się pochwalić zaawansowanym radarem i pewnymi możliwościami walki elektronicznej. Niedawno pisaliśmy o tym, że są plany by bombowiec B-52 mógł być użyteczny nawet do 2050 roku, co w praktyce oznaczało, że służyłyby Amerykanom przez 100 lat.

W badaniu autorzy wspomnieli również o niedawnych staraniach legislacyjnych w USA, mających na celu przywrócenie potencjału nuklearnego około 30 samolotom B-52H, co wskazuje na to, że Ameryka nadal koncentruje się na znaczeniu bombowców strategicznych.

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych (USAF) posiadają 141 bombowców strategicznych: 19 sztuk — Northrop B-2A Spirit; 76 sztuk — Boeing B-52H Stratofortress; 45 sztuk — Rockwell B-1B Lancer. Nowe bombowce B-21 Raider są w fazie testów i nie weszły jeszcze do służby operacyjnej.

Garda: Gen. Cur o przyszłości SP RP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak Chiny zamierzają odeprzeć atak?

Według badaczy, aby odeprzeć potencjalny atak amerykański, Chiny muszą:

Wzmocnić zdolności nadzoru i przechwytywania.

Zapewnić solidną obronę powietrzną.

Rozmieścić systemy rakietowe wzdłuż krytycznych tras.

Opracowując listę celów, zespół Wanga rozróżnił scenariusze nuklearne i konwencjonalne. Zespół podkreślił znaczenie danych wywiadowczych w czasie rzeczywistym dla ustalenia, czy atak przeciwnika ma charakter nuklearny, czy konwencjonalny. Za priorytetowy cel neutralizacji w starciach nienuklearnych uznano samolot E-3 Sentry AWACS. Za pozostałe cele obrano samolot transportowy C-17 i bombowiec B-1B jako stwarzające mniejsze zagrożenie ze względu na ich ograniczone role bojowe lub przestarzałe systemy elektroniczne.

B-52 Stratofortress - latająca forteca USA

B-52H, bombowiec strategiczny zaprojektowany przez firmę Boeing, to maszyna o długości niemal 49 metrów, rozpiętości skrzydeł ponad 56 metrów i zasięgu ok. 14 000 kilometrów bez tankowania w powietrzu, co czyni go idealnym narzędziem do projekcji globalnej siły. Dzięki systemom tankowania może on przebywać w powietrzu niemal bez ograniczeń, wspierany przez latające cysterny KC-135 lub KC-46. Oznacza to, że bombowiec może dolecieć praktycznie w każde miejsce na świecie bez konieczności lądowania.

W latach 1954-1962 powstało 744 bombowce B-52 dla Sił Powietrznych USA, obecnie Siły Powietrzne eksploatują 76 bombowców B-52H Stratofortress.

Dużą zaletą B-52H jest zdolność do przenoszenia imponującej ilości uzbrojenia i rażenia celów oddalonych o tysiące kilometrów, bez konieczności naruszenia przestrzeni powietrznej wroga. Jego ładowność dochodzi do 32 ton. Bombowiec jest zdolny do przenoszenia szerokiego wachlarza bomb konwencjonalnych i kierowanych, a także pocisków manewrujących AGM-86B (w tym również z głowicami jądrowymi), bomb JDAM, amunicji precyzyjnej oraz przeciwokrętowych pocisków AGM-158C LRASM. Co ważne, w przyszłości B-52H może zostać również przystosowany do przenoszenia hipersonicznych pocisków AGM-183A ARRW.

Modernizacja bombowca B-52H do standardu B-52, uznawana za jeden z ambitniejszych programów modernizacyjnych w historii Sił Powietrznych USA skupi się przede wszystkim na wymianie przestarzałych silników TF33, które mają ponad 60 lat, na nowoczesne Rolls-Royce F130. Są to silniki o niższym zużyciu paliwa i wyższej niezawodności, które nie tylko zwiększą zasięg operacyjny bombowca, ale także ograniczą potrzebę tankowania w powietrzu i ułatwią serwisowanie.

Kolejnym kluczowym elementem planowanych zmian jest nowy radar AN/APG-79B4 AESA, oparty na technologii radarów stosowanych w myśliwcach F/A-18 Super Hornet. To radykalna poprawa względem dotychczasowego systemu, który miał ograniczone możliwości w wykrywaniu celów lądowych i powietrznych. Dzięki technologii AESA B-52J zyska nowe zdolności w zakresie prowadzenia precyzyjnych ataków, mapowania terenu i pracy w środowisku zakłóceń elektronicznych.