Wstąp do Policji. Wakaty czekają i niezłe uposażenia i inne profity również

Bo policjantów brakuje. W służbie ogółem (i statystycznie) jest 108 909 funkcjonariuszy i funkcjonariuszek. Wakatów jest sporo.

Ponad 15 tys. etatów czeka na chętnych do pracy w Policji

W 2023 r. z Policji odeszło ok. 10 tys. osób. Resort spodziewa się, że w tym roku ze służby zrezygnuje ok. 5 tys. Według obliczeń 1 kwietnia 2024 r. Policja miała ponad 15,5 tys. wakatów. Nic więc dziwnego, że nowi funkcjonariusze są mile widziani i zachęcenia do wstąpienia w szeregi nie tylko obywatelską powinnością, ale i tzw. czynnikami natury finansowej.

Żeby zostać móc złożyć wyżej cytowano rotę przysięgi, trzeba spełnić podstawowe warunki, to jest:

• mieć polskie obywatelstwo;

• nie być skazaną/-ym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

• korzystać z pełni praw publicznych;

• mieć co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

• posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej;

• dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

• mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej);

• cieszyć się nieposzlakowaną opinię.

Spokojnie. To nie jedyne warunki. Spełnienie powyżej zacytowanych upoważnia osoby zainteresowane służbą w Policji do przystąpienia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Kilkuetapowe postępowanie kwalifikacyjne, czyli jak zostać gliną

Pierwszym etapem w dalszej kwalifikacji jest test wiedzy (40 pytań, 40 minut na odpowiedzi). Im więcej punktów, tym lepiej. Jednak wynik testu nie blokuje uczestnictwa w pozostałych sprawdzianach.

Co innego jest z testem sprawności fizycznej. Trzeba podołać tzw, minimom z wykonania ośmiu ćwiczeń. Jak to kandydat/ka ma za sobą to przychodzi pora na badania psychologiczne. Policjant ma kontakt z bronią, więc nie potrzeba w niej osób niezrównoważonych. Otrzymanie pozytywnej opinii psychologicznej jest równoznaczne z zaliczeniem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna. Komisja będzie chciała poznać motywację osoby kwalifikowanej do służby w Policji. Odpowiedzi są punktowane. Trzeba uzyskać minimum, by kontynuować kwalifikację. Następnie staje się przed komisją lekarską. Doktorzy ocenią, że kandydat/ka nadaje się do służby. Uzyskanie pozytywnego orzeczenia lekarskiego jest równoznaczne z zaliczeniem. I przedostatni etap: postępowanie sprawdzające.

Kolej na postępowanie sprawdzające. Chodzi w nim o ustalenie, czy ubiegający/a się może mieć dostęp do informacji niejawnych. Pozytywna kwalifikacja potwierdzana jest wydaniem tzw. poświadczenia bezpieczeństwa.

Jeśli przejdzie się całe postępowanie, to jest OK. Szansa, że sie odpanie z tych zawodów istnieje, ale wakatów jest tyle, że każda osoba, która przejdzie przez kwalifikacyjne sito raczej zasili szeregi Policji.

Byt kształtuje świadomość, czyli ile zarobi początkujący policjant/ka?

Pracę w służbach mundurowych podejmuje się z pobudek patriotycznych. Także. Dobrze jednak jest, gdy ta służba przynosi odpowiednie profity. Gdy policjant rozpoczyna służbę, na pagonach ma pustkę, nie ukończył szkolenia podstawowego i nie skończył 26. roku życia, może zarobić ponad 6 tys. zł, a po szkoleniu jego uposażenie może wzrosnąć do 6,9 tys. Tak wynika z informacji przekazanych PAP przez Komendę Główną Policji.

Zgodnie z przepisami comiesięczne uposażenie funkcjonariusza policji składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków stałych, które w większości zależne są od kwoty bazowej, jaka każdego roku ogłaszana jest w ustawie budżetowej. W tym roku kwota bazowa wynosi 2088,77 zł.

Wynagrodzenie zasadnicze policyjnego kursanta przed ukończeniem 26. roku życia wynosi od 5 464,82 do 6 063,60 zł netto. W przypadku, gdy kursant ma więcej niż 26 lat może zarobić od 5 073,82 do 5 593,60 netto.

Uposażenie zasadnicze policjanta, który ukończył szkolenie, ale ma poniżej 26 lat wynosi natomiast od 5 849,39?do 6 903,17 zł netto. Z kolei policjant, który osiągnął 26. rok życia może otrzymać od 5 408,39 zł do 6 323,17 zł netto.

To dotyczy początkujących policjantów. Z biegiem służby, z czasem i ukończonymi kursami, szkoleniami i studiami oraz osiąganymi wynikami, policjanci (jak wszyscy mundurowi) mogą być awansowani na wyższe stopnie służbowe i funkcje. Z finansowymi tego implikacjami. W takie szczegóły wnikać już nie będziemy, bo dla młoda policja musi trochę posłużyć, by zaczęło przybywać jej dystynkcji na pagonach i wypłaty na koncie.

Dodatki, wysługi, awanse i prawo do wcześniejszej emerytury

Dodajmy tylko, że uposażenie zasadnicze jest także podwyższane z tytułu wysługi lat o odpowiedni procent tego uposażenia. Po dwóch latach służby jest to wzrost o 2 proc., a następnie o 1 proc. z każdym kolejnym rokiem. Aż do wysokości 20 proc. po 20 latach służby oraz o kolejne 2 proc. za każde następne dwa lata służby do wysokości 32 proc. po 32 latach - łącznie do wysokości 35 proc. po 35 latach służby.

Nowi policjanci mogą otrzymać jeszcze kilka innych dodatków, w tym

• dodatek stołeczny - obecnie 658 zł;

• dodatek dla policjantów w wyodrębnionych oddziałach prewencji - w wysokości 500 zł;

• dodatek kontrterrorystyczny - od 500 do 2500 zł;

• za opiekę nad przydzielonym psem służbowym - 208,90 zł lub koniem służbowym – 313,40 zł;

Jest jeszcze kwestia emerytalna. Przyjęci do służby przed 2013 r. mogli przejść na emeryturę po 15 latach pracy. Teraz trzeba „przerobić” 25 lat. Jednak związkowcy uważają, że ten pierwszy wariant powinien znów być przywrócono dla wszystkich. Ich zdaniem zwiększy to zainteresowanie służbą w Policji i sprawi, że wakatów w niej ubędzie…