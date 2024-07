Wojsko wzywa ponad 200 tys. osób! Wśród nich także kobiety

W 2025 roku wojsko wezwie 230 tys. obywateli

Ministerstwo Obrony Narodowej będzie w 2025 roku wzywać 230 tys. obywateli do kwalifikacji wojskowej. Wezwani staną przed komisją, która określi jej zdolności fizyczne i psychiczne do służby wojskowej, następnie wyda zaświadczenie o zdolności do służby wojskowej i odbyciu kwalifikacji. Nie oznacza to jednak powołania do służby, a jedyne przypisanie do kategorii zdolności.

Termin kwalifikacji wojskowej wyznaczany jest na 20 stycznia 2025 roku, a sama kwalifikacja będzie trwać od 3 lutego 2025 roku do 30 kwietnia 2025 roku. W tych terminach będą odbywać się komisje wojskowe.

Kto może dostać powołanie? Wezwane mogą być również kobiety

Wezwania na komisje będą dotyczyć tylko nie mężczyzn, który skończą w 2025 roku 19 lat (czyli urodzonych w 2006 roku). Jak czytamy w projekcie rozporządzenia wezwani mogą zostać również mężczyźni urodzeni w latach 2001-2005, którzy nie posiadają określonej kategorii do czynnej służby wojskowej, a także osoby uznane przez powiatowe komisje wojskowe za czasowo niezdolne do służby wojskowej (jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, lub złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności).

Wezwania spodziewać się mogą również kobiety urodzony w latach 1998-2006, których kwalifikacje wojsko uzna za przydatne, lub takie, które pobierają naukę w celu uzyskania kwalifikacji, które w roku szkolnym/akademickim 2024/2025 kończą studia, lub naukę w zawodach: medycznych, weterynaryjnych, psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy.

Wezwane mają by także osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, a także osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 60 lat życia, jeśli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej.

Co grozi za niestawienie się na komisję?

W przypadku niestawienia się na komisję, wezwana osoba może zostać doprowadzona na nią przez policję, oraz zostać ukarana grzywną. W przypadku, gdy z ważnych przyczyn nie możemy stawić się na komisji, należy zawiadomić o tym wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta, najpóźniej w dniu, w którym wezwany powinien stawić się do kwalifikacji. Wtedy zostanie wyznaczony nowy termin stawienia się przed komisją.

