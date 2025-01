Szwedzi z wysokim poparciem dla członkostwa w NATO

Obie grupy, zarówno zwolenników NATO, jak i oponentów, w zasadzie nie zmieniają się od połowy 2022 roku, gdy rząd Szwecji rozpoczął starania o członkostwo w Sojuszu.

W innym sondażu odnotowano jednak nieznaczny spadek zaufania obywateli do zdolności obronnych szwedzkiego wojska. Siłom zbrojnym kraju obecnie ufa 34 proc. obywateli, w marcu 2024 było to 38 proc.

Według analityka pracowni Ipsos, Nicklasa Kaellebringa, większy sceptycyzm wobec zdolności obronnych armii może wynikać z niepewności dotyczącej zaangażowania USA w bezpieczeństwo w Europie, a więc też Szwecji. W swojej kampanii zapowiadał to amerykański prezydent elekt Donald Trump. Rząd Szwecji z administracją prezydenta Joe Bidena podpisał umowę o współpracy obronnej (DCA), gwarantującej Amerykanom dostęp do szwedzkich baz, portów i lotnisk.

Szwecja została 32. członkiem NATO 8 marca 2024 roku. Wcześniej przez prawie dwa lata trwały negocjacje z władzami Turcji, które sprzeciwiały się obecności Sztokholmu w Sojuszu. Przedłużające się rozmowy nie miały wpływu na wysokie poparcie dla NATO wśród Szwedów.

Przed pełnowymiarową inwazją Rosji na Ukrainę, do której doszło 24 lutego 2022 roku, większość Szwedów była przeciwna NATO. Do połowy 2022 roku za pozostawaniem poza sojuszami wojskowymi opowiadali się rządzący wówczas Szwecją socjaldemokraci. Politycy zmienili jednak zdanie, gdy do Sojuszu postanowiła wejść Finlandia.

PAP