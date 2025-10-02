Rok akademicki rozpoczęty. Z myślą o przyszłości nauki i bezpieczeństwa kraju

• Gen. broni Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM-PIB, zaznaczył znaczenie integracji cywilno-wojskowej w ochronie zdrowia oraz przygotowania personelu medycznego do działań kryzysowych.

• Wicepremier Władysław Kosinaik-Kamysz podkreślił rolę nauki w rozwoju kraju i docenił pracowników medycznych za wsparcie operacji na wschodniej granicy Polski.

• Wręczono dyplomy doktora habilitowanego, doktora nauk medycznych i nagrody dyrektora WIM-PIB oraz wyróżnienia „Bene Meritus de Aegrotis et Instituto” dla zasłużonych osób i instytucji.

Wicepremier dziękuje za odwagę i profesjonalizm

– To zawsze wyjątkowy moment, gdy patrzymy na młodych ludzi wkraczających na uczelnie i rozwijających swoją karierę naukową. To nadzieja, że kolejne pokolenia będą lepiej wykształcone, lepiej przygotowane, a Polska będzie silniejsza zarówno militarnie, jak i gospodarczo. Tę siłę budują ludzie inwestujący w rozwój wiedzy, umiejętności i nauki – podkreślił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Była okazja do wręczenia dyplomów doktora habilitowanego oraz doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nagród dyrektora WIM-PIB (gen. broni prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Gieleraka) oraz nagrody „Bene Meritus de Aegrotis et Instituto”.

„Bene Meritus de Aegrotis et Instituto” to prestiżowe wyróżnienie dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego. W tłumaczeniu z łaciny oznacza „Zasłużony dla Pacjentów i Instytutu”. Honoruje się nim osoby i instytucje, które znacząco przyczyniły się do rozwoju WIM-PIB oraz poprawy jakości opieki medycznej i badań naukowych w Polsce. Nagroda służy m.in. promowaniu tradycji Wojskowej Służby Zdrowia.

– Nauka jest bezpośrednio powiązana z rozwojem gospodarczym i społecznym – z bezpieczeństwem, miejscami pracy i przyszłością kraju. Wielkie uznanie należy się wszystkim pracownikom – lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, diagnostom, personelowi pomocniczemu i administracji – za wsparcie operacji na wschodniej granicy Polski i opiekę nad szpitalami w regionie. Dziękuję za odwagę i profesjonalizm – mówił wicepremier.

Podkreślił też znaczenie planowania obrony totalnej, w tym odpowiedniego wykorzystania umiejętności personelu medycznego w sytuacjach kryzysowych oraz wdrażania doświadczeń z Ukrainy, by Wojskowa Służba Zdrowia była silna, sprawna i zintegrowana z ochroną cywilną.

Znaczenie integracji cywilno-wojskowej w ochronie zdrowia

W swoim przemówieniu gen. Grzegorz Gielerak podkreślił znaczenie integracji cywilno-wojskowej w systemie ochrony zdrowia, zwracając uwagę na konieczność przygotowania personelu medycznego do działań obronnych oraz budowania kultury gotowości wśród pracowników służby zdrowia. Dodał również, że kluczowe jest skatalogowanie umiejętności medyków, aby w sytuacjach kryzysowych mogli być oni efektywnie wykorzystani tam, gdzie ich kompetencje są najbardziej potrzebne.

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy jest jednym z największych wieloprofilowych szpitali w Polsce, o najwyższym stopniu referencyjności i akredytacjach ministra zdrowia oraz systemach jakości. Na terenie ponad 22 ha zlokalizowanych jest 44 klinik, oddziałów i zakładów, w których pracuje blisko 3 tys. osób. Rocznie Instytut udziela pomocy ok. 100 tys. pacjentów...