Powstaje Dowództwo Wojsk Medycznych. Wiadomo, kto stanie na jego czele. Szef MON przekazał szczegóły

Polska wzmacnia bezpieczeństwo kraju m.in. poprzez utworzenie Dowództwa Wojsk Medycznych.

Nowa jednostka, z siedzibą w Krakowie, będzie dowodzona przez płk. lek. Mariusza Kiszkę, ma ona na celu rozwój medycyny pola walki.

Jej głównym zadaniem będzie przygotowanie personelu wojskowego i cywilnego na wypadek kryzysu.

Szef MON ogłasza: Będzie Dowództwo Wojsk Medycznych

Minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w poniedziałek(15 września) w Krakowie powołał Dowództwo Wojsk Medycznych oraz wyznaczył na jego dowódcę płk lek. Mariusz Kiszkę. Obecnie jest on zastępcą komendanta ds. medycznych 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ. - Najważniejsze jest dobre przygotowanie na czas kryzysu, na czas wojny - podkreślił szef MON, ogłaszając decyzję o powołaniu Dowództwa Wojsk Medycznych.

Na czym będzie polegała działalność Dowództwa Wojsk Medycznych?

Płk lek. Mariusz Kiszka, który stanie na czele Dowództwa Wojsk Medycznych, będzie odpowiedzialny za formułowanie nowego komponentu wojskowego, formułowanie strategii i działania na rzecz bezpieczeństwa Polski, powiązanego ze współpracą pomiędzy sektorem cywilnym, a wiodącą rolą Wojskowej Służby Zdrowia.

- Po to powołujemy dziś w Krakowie Dowództwo Wojsk Medycznych, po to powołujemy Wojska Medyczne z siedzibą w Krakowie, żebyśmy mieli możliwość rozwoju całej medycyny pola walki, możliwość rozwoju naszego personelu, zarówno żołnierzy, jak i cywilów pracujących w szpitalach, w przychodniach, którzy będą nam pomocni, będą tej pomocy udzielać nie tylko w momencie zagrożenia - przekazał minister Kosiniak-Kamysz.

