Powstaje Dowództwo Wojsk Medycznych. Wiadomo, kto stanie na jego czele. Szef MON przekazał szczegóły

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
PAP
PAP
2025-09-15 13:11

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w poniedziałek (15 września) o powołaniu Dowództwa Wojsk Medycznych. Minister obrony narodowej przekazał, że powstaje ono, by mieć możliwość rozwoju całej medycyny pola walki i rozwoju personelu, zarówno żołnierzy, jak i cywilów. Dowódcą komponentu został płk lek. Mariusz Kiszka. Co o nim wiemy?

Władysław Kosiniak-Kamysz

i

Autor: Super Express, Shutterstock/ Shutterstock Władysław Kosiniak-Kamysz
  • Polska wzmacnia bezpieczeństwo kraju m.in. poprzez utworzenie Dowództwa Wojsk Medycznych.
  • Nowa jednostka, z siedzibą w Krakowie, będzie dowodzona przez płk. lek. Mariusza Kiszkę, ma ona na celu rozwój medycyny pola walki.
  • Jej głównym zadaniem będzie przygotowanie personelu wojskowego i cywilnego na wypadek kryzysu. 

Szef MON ogłasza: Będzie Dowództwo Wojsk Medycznych 

Minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w poniedziałek(15 września) w Krakowie powołał Dowództwo Wojsk Medycznych oraz wyznaczył na jego dowódcę płk lek. Mariusz Kiszkę. Obecnie jest on zastępcą komendanta ds. medycznych 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ. - Najważniejsze jest dobre przygotowanie na czas kryzysu, na czas wojny - podkreślił szef MON, ogłaszając decyzję o powołaniu Dowództwa Wojsk Medycznych. 

Na czym będzie polegała działalność Dowództwa Wojsk Medycznych? 

Płk lek. Mariusz Kiszka, który stanie na czele Dowództwa Wojsk Medycznych, będzie odpowiedzialny za formułowanie nowego komponentu wojskowego, formułowanie strategii i działania na rzecz bezpieczeństwa Polski, powiązanego ze współpracą pomiędzy sektorem cywilnym, a wiodącą rolą Wojskowej Służby Zdrowia.

- Po to powołujemy dziś w Krakowie Dowództwo Wojsk Medycznych, po to powołujemy Wojska Medyczne z siedzibą w Krakowie, żebyśmy mieli możliwość rozwoju całej medycyny pola walki, możliwość rozwoju naszego personelu, zarówno żołnierzy, jak i cywilów pracujących w szpitalach, w przychodniach, którzy będą nam pomocni, będą tej pomocy udzielać nie tylko w momencie zagrożenia - przekazał minister Kosiniak-Kamysz. 

Portal Obronny SE Google News
Władysław Kosiniak-Kamysz o bezpieczeństwie przed spotkaniem "Grupy E5"
WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ