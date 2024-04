Płk Marcinkowski: Ta maszyna symuluje uzbrojenie F-16, F-35 i F-22

Jak wyjaśnia płk Marcinkowski, to są loty typowo szkolno-bojowe. Wykorzystywane są w nich pełne zdolności symulacyjne samolotu, jeśli chodzi np. o symulowanie działania radaru oraz uzbrojenia powietrze-ziemia i powietrze-powietrze, używanego przez samoloty F-16, F-35 a nawet F-22. - „Patrzymy czy pilot reaguje na czas, czy się nie boi. Czy w stanie dużego stresu jest w stanie nadal pilotować. Czy ilość informacji go nie przytłacza. Bo oprócz dużej prędkości jest tu deficyt czasu i pilot musi reagować natychmiastowo.”

Podczas wywiadu dowódca wyjaśnił nam zadania, jakie realizowane są przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego. Jest to nie tylko wykorzystanie samolotów M346 Bielik, ale też szkolenie pilotów śmigłowców na maszynach SW-4 Puszczyk i Mi-2, które niebawem mają być zastąpione przez nowy typ śmigłowca szkolnego. Będzie to podobna generacyjna zmiana, do tej, jaka było zastąpienie maszyn PZL TS-11 Iskra samolotami M346 Bielik.

Poruszyliśmy też kwestie szkolenia pilotów w nowoczesnym centrum symulatorowym, które po wprowadzeniu nowych śmigłowców szkolnych powinno się wzbogacić się o symulatory tych właśnie maszyn. Pozwoli to, podobnie jak na symulatorach M346, w bezpieczny sposób uczyć pilotów działania w sytuacjach trudnych, takich jak poważne awarie czy ekstremalne warunki pogodowe.

Równie ważną rolą jak szkolenie pilotów, jest kształcenie personelu naziemnego. Podobnie jak piloci, również technicy i mechanicy mogą po szkoleniu w obsłudze maszyn stacjonujących w Dęblinie szybko zostać skierowani do pracy przy najnowszych samolotach bojowych, takich jak F-16 i F-35. 41. Baza Lotnictwa Szkolnego, należąca do 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego realizuje wiele zadań istotnych dla funkcjonowania i rozwoju lotnictwa. Wraz z wchodzeniem do służby nowych typów samolotów i śmigłowców rola ta będzie nadal rosła.