Rosyjskie barbarzyństwo jest nam bardzo dobrze znane w Polsce, zwłaszcza z czasów wojny polsko-bolszewickiej czy II wojny światowej i po jej zakończeniu, kiedy to niszczono lub wywożono potrzebne rzeczy do ZSRR, ogałacając tereny, gdzie się pojawiła rosyjska armia. To rosyjskie barbarzyństwo nie zniknęło z zachowania społeczeństwa, możemy to obserwować obecnie na froncie ukraińskim. Możemy je także teraz zobaczyć w Moskwie na wystawie zdobytego uzbrojenia, gdzie się publicznie niszczy zdobyte uzbrojenie.

Niedawno w Portalu Obronny pisaliśmy o tym, że w Moskwie urządzono wystawę zdobytego przez rosyjską armię uzbrojenia zachodniego i ukraińskiego. Pokaz został zainaugurowany z okazji obchodów rocznicy zwycięstwa nad Niemcami w II wojnie światowej i potrwa do końca maja. Zwiedzający mogą zobaczyć na wystawie ponad 30 pojazdów z 12 krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Republiki Południowej Afryki, Turcji, Australii i Niemczech, jak wóz bojowy piechoty Bradley, Marder, M113, szwedzki bojowy wóz piechoty CV90, francuski bojowy wóz opancerzony AMX-10RC, ukraiński czołg T-64 oraz największe zdobycze, na które Rosjanie polowali jak na „magicznego jednorożca”, czyli czołg Leopard 2A6 oraz amerykański czołg Abrams.

I właśnie te dwa czołgi, konstrukcji zachodniej zostały specjalnie ku uciesze gawiedzi, zniszczone. Na nagraniach z Moskwy możemy zobaczyć jak Rosjanie publicznie wyginają lufę czołgu Abrams i Leopard 2 w dół za pomocą dźwigu i palety z ciężkim załadunkiem, tym samym dokonując pewnego rodzaju „upokorzenia” i dewastacji zachodniego czołgu, którego lufa zwisa, doprowadzając tym samym do trwałych uszkodzeń pojazdu. Teraz rosyjska propaganda będzie miała materiał do śmiechu i kpienia z zachodnich technologii.

The Russians broke a cannon of the destroyed M1A1 Abrams tank displayed in Moscow with a metal block to make it look more "defeated", just as they did with Leopard 2A6.https://t.co/UWN7Ka4Lbp https://t.co/xtUdlzRrWx pic.twitter.com/1nrTDnYcz6— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) May 1, 2024

An exhibition of "trophy equipment of the AFU", which the Russians shot down during the invasion of Ukraine, has been opened on Poklonnaya Hill in Moscow The exhibition shows M1 Abrams, Leopard 2A6, T-72 tanks.Earlier also appeared a video showing a Leopard 2 tank being bent… pic.twitter.com/zkdEgrk4NW— NEXTA (@nexta_tv) May 1, 2024

Rusland is zo achterlijk dat ze zelfs hun propaganda nog overdrijven. Hier wordt een in beslag genomen Duitse Leopard 2 tank klaar gemaakt voor de parade op 9 mei door de tank expres te beschadigen zodat het lijkt alsof dat tijdens gevechten is gebeurd. Triester kan niet. pic.twitter.com/OPpGw5fYhF— Oorlog-monitor 🇳🇱❤️🇺🇦 (@oorlog_monitor) April 30, 2024

Kanał telewizyjny Zvezda wyjaśnia, że ​​czołg Leopard 2, który przybył do Moskwy, został zdobyty podczas bitew o Awdejewkę. W połowie kwietnia czołg ewakuowano z miasta. Z kolei czołg Abrams według rosyjskich mediów został bardzo szybko z frontu ewakuowany przez rosyjską armię w rejonie Berdyczów także pod koniec kwietnia. Według rosyjskich mediów, czołg został zniszczony przez najechanie na minę, a następnie został zaatakowany przez drony.

Rosyjska armia od dawna "poluje" na zachodni sprzęt wojskowy. W marcu bieżącego roku, Rosjanie pochwalili się pierwszym zniszczonym Abramsem, za jego zniszczenie oferowano 10 milionów rubli (ok. 108 tys. dolarów), dla porwania za zniszczenie czołgu Leopard 2 obiecywano zaledwie 5 mln rubli. Zarówno nagrania jak i zdjęcie pokazują, że ukraiński Abrams otrzymał bezpośrednie trafienie w magazyn amunicji znajdujący się w tylnej części wieży.

Niewątpliwie czołgi zarówno Abrams jak i Leopard 2 będą przez rosyjską propagandę dość mocno wykorzystywane do atakowania Zachodu, a także podkreślanie ducha bojowego rosyjskiej armii, która zdobyła ten symboliczny czołg. Czołg zapewne po wystawie w Moskwie zostanie bardzo dokładnie zbadanych pod kątem technologii zastosowanej. Wiemy jednak, że przekazane czołgi Abrams Ukrainie posiadają pancerz eksportowy, czyli zubożony. Zatem Rosjanie nie dowiedzą się niczego nowego z tego pancerza.

Rosjanie szczycą się swoimi zdobyczami

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow okrzyknął moskiewską wystawę zdobytego uzbrojenia „genialnym pomysłem”.

„Wystawa trofeów spotka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Moskwy, gości naszego miasta i wszystkich mieszkańców kraju” – powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. „Wszyscy powinniśmy zobaczyć zniszczony sprzęt wroga”.

Rosyjscy blogerzy wojskowi z kolei dostrzegli podobieństwa między wystawą a eksponatami zdobytego nazistowskiego sprzętu wojskowego, który Związek Radziecki zagrabił.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa zauważyła, że ​​zagraniczni dyplomaci przebywający w Moskwie powinni skorzystać z okazji i odwiedzić wystawę, aby zobaczyć, jak „Zachód niszczy pokój na planecie”.

„Ta wystawa będzie interesująca dla wszystkich, którzy nadal wierzą w mityczne „zachodnie wartości” lub nie dostrzegają agresji rozpętanej przez NATO przeciwko Rosji i naszemu narodowi” – ​​powiedziała Zacharowa.