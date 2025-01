Fiński kontyngent będzie skaładał się z czterech myśliwców F/A-18 Hornet z Lapland Air Wing oraz około 50 osób personelu pomocniczego. Finowie będą ściśle współpracować z Islandzką Strażą Przybrzeżną i personelem Centrum Kontroli i Raportowania Keflavík, którego zadaniem jest dozór przestrzeni powietrznej tej wyspy.

„Udział Finlandii w misji NATO Icelandic Air Policing wzmocni obecność Sojuszu na Dalekiej Północy. Misja będzie konkretnym przykładem współpracy nordyckiej i zdolności fińskich sił powietrznych do wykonywania misji na całym obszarze NATO. Siły powietrzne Norwegii i Danii regularnie uczestniczyły w misji Air Policing na Islandii, więc jest to również naturalne zadanie dla Finlandii” - oświadczył gen. dyw. Timo Herranen, dowódca Ilmavoimat, czyli sił powietrznych tego kraju. Jak dodał - „Jest to zgodne z celami Finlandii, oraz uznaniem przez NATO strategicznego znaczenia Dalekiej Północy”.

NATO prowadzi misje nadzoru przestrzeni powietrznej nad Islandią od 2008 roku, jako część zaangażowania Sojuszu w bezpieczeństwo i obronę nieba sojuszników. Jest to zadanie zbiorowe i obejmuje rotacyjną obecność samolotów myśliwskich i załóg z państw członkowskich NATO, które są gotowe do szybkiej reakcji na możliwe naruszenia przestrzeni powietrznej. Podobne działania realizowane są też w przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii, które podobnie jak Islandia nie posiadają własnych myśliwców.

„Udział Finlandii w Islandzkiej Misji Policji Powietrznej jest ważnym kamieniem milowym, który pokazuje, w jaki sposób przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO wzmacnia i pogłębia naszą współpracę obronną oraz przyczynia się do naszego bezpieczeństwa” – powiedziała Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir, minister spraw zagranicznych Islandii.