Ograniczenia w polskiej przestrzeni powietrznej. Gen. Klisz dementuje fałszywe oskarżenia

W obliczu narastających spekulacji i fałszywych informacji krążących w przestrzeni publicznej, generał broni Maciej Klisz postanowił zająć stanowisko. W opublikowanym oświadczeniu na platformie X, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych jednoznacznie odrzucił twierdzenia o rzekomym udostępnianiu polskiego nieba do operacji ofensywnych skierowanych przeciwko Federacji Rosyjskiej.

„Tezy o rzekomym udostępnieniu polskiej przestrzeni powietrznej do działań ofensywnych przeciwko Federacji Rosyjskiej są całkowicie fałszywe i nie mają żadnego oparcia w faktach” – podkreślił gen. Klisz.

— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) March 31, 2026

Geneza i cel ograniczeń lotniczych

Generał Klisz sprostował również informacje dotyczące daty wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym. Zaznaczył, że nie nastąpiło to w marcu 2026 roku, jak sugerowały niektóre doniesienia, lecz we wrześniu 2025 roku. Decyzja ta była bezpośrednią odpowiedzią na masowe naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez rosyjskie bezzałogowe statki powietrzne. Celem tych działań jest, jak wyjaśnił generał, „wyłącznie prewencyjny i służą ochronie życia i zdrowia obywateli oraz bezpieczeństwu infrastruktury państwa”. Szczegółowe informacje na temat wprowadzonych ograniczeń są dostępne na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

Współpraca i transparentność działań

Dowództwo Operacyjne RSZ działa w sposób odpowiedzialny, utrzymując ścisłą współpracę z instytucjami państwowymi i sojuszniczymi. Generał Klisz stanowczo potępił wszelkie insynuacje sugerujące inne cele tych działań, nazywając je „nieuprawnionymi i wprowadzającymi opinię publiczną w błąd”. Zapewnił również, że bezpieczeństwo obywateli Rzeczypospolitej Polskiej pozostaje jego najwyższym priorytetem.

Szczegóły obowiązujących ograniczeń

3 marca PAŻP poinformowała o kolejnym ograniczeniu ruchu lotniczego we wschodniej części Polski, które obowiązuje od 10 marca do 9 czerwca. Strefa ta obejmuje przestrzeń od poziomu ziemi do wysokości 3 km, co oznacza, że nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach. Wcześniejsze ograniczenia, wprowadzone we wrześniu minionego roku (od 10 września do 9 grudnia), były odpowiedzią na wielokrotne naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Pod koniec listopada ubiegłego roku PAŻP przedłużyła te ograniczenia do 9 marca bieżącego roku.

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że od zachodu do wschodu słońca obowiązuje całkowity zakaz lotów, z wyjątkiem wojskowych statków powietrznych oraz skoordynowanych z Centrum Operacji Powietrznych startów i lądowań z lotniska Depułtycze Królewskie (EPCD). Natomiast w ciągu dnia, czyli od wschodu do zachodu słońca, zakaz lotów nie obejmuje załogowych statków powietrznych, które wykonują loty po złożeniu planu lotu, są wyposażone w działający transponder i utrzymują łączność z organem odpowiedzialnym za organizację, nadzór i funkcjonowanie kontroli ruchu lotniczego. Dotyczy to również wojskowych statków powietrznych oraz cywilnych bezzałogowych statków powietrznych, pod warunkiem nienaruszania stref identyfikacji obrony powietrznej Białorusi i Ukrainy.