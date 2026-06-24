Nowe oczy Marynarki Wojennej. Polska kupuje drony MQ-35 V-BAT do ochrony Bałtyku

23 czerwca 2026 roku Agencja Uzbrojenia, reprezentująca Skarb Państwa, sfinalizowała umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem technologii obronnych Shield AI. Przedmiotem kontraktu jest dostawa zestawu bezzałogowego systemu powietrznego (BSP) MQ-35 V-BAT, składającego się z kilku platform latających.

Wartość umowy opiewa na kwotę około 16 milionów dolarów amerykańskich. Co istotne, dostawa całego systemu ma zostać zrealizowana jeszcze w 2026 roku, co pozwoli na szybkie wdrożenie nowych zdolności. Po przejściu niezbędnych prac instalacyjnych i integracyjnych, drony V-BAT rozpoczną służbę na pokładzie jednego z okrętów Marynarki Wojennej.

Kupujemy kolejne systemy bezzałogowe dla @MarWojRP.Dziś Zastępca Szefa #AU, gen. bryg. Romuald Maksymiuk podpisał umowę na dostawę kilku latających platform V-BAT @shieldaitech w 2026 roku.Głównym zadaniem operującego z pokładu okrętu Marynarki Wojennej RP systemu będzie… pic.twitter.com/ggN2vyGmeS— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) June 23, 2026

Czym jest MQ-35 V-BAT? Charakterystyka bezzałogowca

MQ-35 (V-BAT) jest bezzałogowym systemem powietrznym zaprojektowanym do działania w środowisku zakłóceń radioelektronicznych, w tym przy ograniczonej dostępności lub braku sygnału GPS i łączności. Konstrukcja bezpilotowca umożliwia start i lądowanie bez konieczności wykorzystania dodatkowej infrastruktury, zarówno z pokładów okrętów, jak i z przygodnych lądowisk o wymiarach zaledwie 4,6 x 4,6 metra. Cały zestaw może być przygotowany do misji przez dwuosobowy zespół w mniej niż 30 minut.

MQ-35 V-BAT został zaprojektowany przede wszystkim do prowadzenia misji wywiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych (ISR). Dron wyróżnia się długotrwałością lotu – może pozostawać w powietrzu ponad 12 godzin, co umożliwia ciągłe monitorowanie obszaru. Zasięg operacyjny wynosi od 130 do 180 km od operatora, w zależności od zastosowanego systemu łączności. Pojazd jest w stanie przenosić ładunek o masie do 18,1 kg, w tym zaawansowane głowice optoelektroniczne (EO/IR) do obserwacji w dzień i w nocy, sensory walki elektronicznej oraz systemy identyfikacji jednostek morskich (AIS). Jedną z kluczowych zalet systemu jest jego wysoka odporność na zakłócenia radioelektroniczne, w tym zdolność do działania przy braku lub znacznym ograniczeniu sygnału GPS.

Sercem drona V-BAT jest oprogramowanie Hivemind opracowane przez Shield AI. To zaawansowana sztuczna inteligencja, która umożliwia maszynie wykonywanie złożonych misji bez stałej kontroli operatora, nawigację w warunkach braku GPS oraz dynamiczne reagowanie na zmieniającą się sytuację. Technologia ta pozwala również na koordynację działań wielu platform, otwierając drogę do przyszłych operacji w roju.