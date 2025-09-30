NATO i UE łączą siły przeciwko dronom. „Mur dronowy” obroni granice?

W ostatnich tygodniach Europa doświadczyła incydentów naruszenia przestrzeni powietrznej, które wywołały zaniepokojenie na najwyższych szczeblach NATO i Unii Europejskiej. Mark Rutte podkreślił, że „musimy sprawić, by nasze niebo było bezpieczne”. Odniósł się do „pojawienia się (przyp. red. rosyjskich) dronów w Polsce i myśliwców MiG-31 w Estonii, ale także co wydarzyło się w Danii”.

Sekretarz generalny NATO zauważył również, że obecne metody obrony są nieefektywne kosztowo. „Sojusz nie może wydawać milionów euro lub dolarów na pociski, aby zestrzeliwać drony, które kosztują tylko kilka tysięcy dolarów”. To dysproporcja w kosztach sprawia, że „mur dronowy” staje się ekonomicznie uzasadnionym i strategicznie ważnym rozwiązaniem. Inicjatywa ta ma na celu stworzenie zintegrowanego systemu obrony, który będzie w stanie skutecznie neutralizować zagrożenia z powietrza bez nadmiernego obciążania budżetów obronnych.

Unia Europejska i "Wschodnia Straż"

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że UE będzie aktywnie wspierać inicjatywę „Wschodnia Straż”. Jak podkreśliła, „Europa musi udzielić zdecydowanej i jednolitej odpowiedzi na rosyjskie ataki dronów na nasze granice”. Stworzenie „muru dronowego” jest kluczowe, a działania w tej sprawie muszą być „szybkie, razem z Ukrainą i w ścisłej koordynacji z NATO”.

Oprócz bezpośredniej obrony, UE rozważa również innowacyjne sposoby finansowania działań obronnych. Von der Leyen poinformowała, że „część tzw. pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy, zaproponowanej przez Komisję Europejską i opierającej się na zamrożonych rosyjskich aktywach, miałaby zostać przeznaczona na zakupy obronne w Europie”.

Sankcje wobec Rosji i wsparcie dla Ukrainy

Ursula von der Leyen podkreśliła, że Unia Europejska nieustannie nasila presję ekonomiczną na Rosję, a sankcje „działają”. Zaproponowano nowy, silny pakiet sankcji, który obejmuje energię, usługi finansowe i handel. Celem jest maksymalne osłabienie zdolności Rosji do prowadzenia agresywnych działań.

Mark Rutte zaznaczył, że Ukraina jest „naszą pierwszą linią obrony”. Pomoc dla tego kraju jest nie tylko kwestią wartości, ale także „naszego wspólnego bezpieczeństwa”. Wspieranie Ukrainy w jej walce z agresorem ma bezpośredni wpływ na stabilność i bezpieczeństwo całej Europy.

Szczyt w Kopenhadze: Obrona na agendzie

Dwa flagowe projekty – „mur dronowy” i „Wschodnia Straż” – zostały uznane za szczególnie pilne i wymagające bezzwłocznej realizacji. Informacje te zostały przekazane liderom państw UE w liście od Komisji Europejskiej przed środowym szczytem.

Szefowie państw i rządów unijnej „27” zbiorą się w Kopenhadze na nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej. Jednym z głównych tematów będzie zwiększanie zdolności obronnych do 2030 roku w ramach planu dozbrajania Europy. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa zapowiedział, że liderzy przedstawią wspólną unijną odpowiedź na niedawne naruszenia przestrzeni powietrznej, w tym wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski. To spotkanie ma kluczowe znaczenie dla przyszłości europejskiej obronności i bezpieczeństwa.