Spis treści

Szwecja, która w ubiegłym roku stała się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i od razu zaangażowała się w działania sojusznicze. W bieżącym roku po raz pierwszy jednostki wojskowe tego kraju biorą udział w działaniach związanych ze wzmocnieniem wschodniej flanki NATO. Sztokholm jest zainteresowany wzmocnieniem zdolności obronnych w rejonie Bałtyku i szerzej, całej północnej flanki NATO.

Szwedzi w Polsce

W kwietniu szwedzkie lotnictwo zacznie trzymiesięczną misję w Polsce, w ramach misji NATO Enhanced Air Policing. Osiem lekkich myśliwców Saab JAS39 Gripen wraz z personelem będzie stacjonować w Polsce, wspierając zdolności do ochrony przestrzeni powietrznej, realizowane m.in. w ramach misji Baltic Air Policing nad Łotwą, Litwą i Estonią, ale być może również w obszarze południowo-wschodniej Polski.

Będzie to okazja do wymiany doświadczeń i wspólnych ćwiczeń, co może stanowić bardzo przydatne uzupełnienie zdolności m.in. Polskiego lotnictwa. Szwecja posiada znaczne doświadczenie jeśli chodzi np. o rozproszone działanie lotnictwa i wykorzystanie Drogowych Odcinków Lotniskowych (DOL). Są to zdolności które są obecnie odtwarzane przez Siły Powietrzne RP. Jak pokazują doświadczenia wojny na Ukrainie, działanie lotnictwa spoza macierzystych baz i zdolność do wykorzystania DOL wpływa istotne na obnizenie ryzyka eliminacji samolotów bojowych przez uderzenia przeciwnika na bazy lotnicze.

i Autor: Forsvaret Cały szwedzki batalion zmechanozwany wraz ze sprzętem na Łotwie

Szwedzkie myśliwce JAS39 Gripen powstały w dużym stopniu z myślą o tego typu działaniu, przy minimalnym wykorzystaniu dodatkowego sprzętu i wyposażenia. W ich projektowaniu zastosowano rozwiązania ułatwiające uzupełnianie paliwa i uzbrojenia w tego typu polowych warunkach.

600 żołnierzy na Łotwie

O ile do Polski Szwedzki kontyngent trafi w przyszłym miesiącu, to Łotwa już od 18 stycznia 2025 roku gości na swoim terytorium cały batalion zmechanizowany w ramach Wysuniętej Obecności NATO. Sprzęt ciężki, w tym bojowe wozy piechoty CV90 został przetransportowany drogą morską do portu w Rydze, natomiast personel drogą powietrzną. Dzięki temu nie tyko dokonano wzmocnienia sił NATO na Łotwie, ale też przećwiczono procedury związane z tego typu operacją logistyczną. Mówim tu o przerzucie przez Bałtyk 600 ludzi wraz z dziesiątkami pojazdów i innego sprzętu oraz amunicją, zapasami części itp.

Jest to ważne doświadczenie dla sił zbrojnych Szwecji, która dotąd ujmowała zdolności obronne wyłącznie jako autonomiczne, realizowane krajowo. Co prawda kraj ten angażował się w liczne misję ONZ i inne operacje zagraniczne, ale zwykle znacznie mniejszymi siłami i przy dłuższym okresie przygotowania.

Autor: