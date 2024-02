Mińsk się zbroi. Białoruś z wyrzutniami przeciwlotniczymi S-400 oraz wyrzutniami Iskander

"Mamy wszystko, co niezbędne, by z całkowitą pewnością się obronić i - jak to mówią wojskowi - zadać wrogowi niepowetowane straty" – poinformował.

Dodał, że w związku z "aktami terroryzmu" na Białorusi polecił sprawdzić systemy ochrony obiektów resortów siłowych. Wspomniał też o konieczności przeciwdziałania lotom dronów nad strefami chronionymi.

Przypomniał, że na terytorium Białorusi została rozmieszczona taktyczna broń jądrowa z Rosji. "Dziś to najważniejszy element odstraszania dowolnego przeciwka" – podkreślił. W styczniu bieżącego roku prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka, oświadczył podczas spotkania z pracownikami przedsiębiorstwa BelGi, że: „Jak tylko Białoruś otrzymała broń jądrową, wszystkie skrzydła zostały opuszczone. A nasi sąsiedzi zostali onieśmieleni. Chociaż niech Bóg broni nie tylko mnie, ale i nowemu pokoleniu polityków myśleć o użyciu tej broni jądrowej. To straszna broń" - powiedział Łukaszenka. Decyzję o rozmieszczeniu taktycznej broni nuklearnej na terytorium Białorusi podjęli prezydenci Federacji Rosyjskiej i Białorusi Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka. W związku z tym przywrócono specjalne magazyny do przechowywania broni nuklearnej. Latem ubiegłego roku na Białoruś dostarczono pierwsze głowice nuklearne. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zauważyło, że taktyczna broń nuklearna będzie na Białorusi tak długo, jak amerykańska broń nuklearna pozostanie w Europie.

W czasie styczniowego spotkania białoruski prezydent, odpowiadając na pytania pracowników przedsiębiorstwa, opowiedział o tym, jak będą wykorzystywane systemy rakietowe Iskander, otrzymane od Rosji. Według niego "Iskander" może być używany tylko za zgodą prezydenta kraju. "Otrzymaliśmy takie systemy jak "Iskander". Szczególnie niebezpieczna broń. Podpisałem dekret o tym, jak używać tej broni. Można jej użyć tylko za zgodą prezydenta" - podkreślił Łukaszenka. Podpisany dekret o użyciu "Iskandera" wymienia ministra obrony i szefa sztabu generalnego Sił Zbrojnych Białorusi jako kluczowych w wykorzystaniu Iskanderów.

19 grudnia 2022 roku Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko poinformował, że Moskwa dostarczyła Mińskowi system przeciwlotniczy dalekiego zasięgu S-400 Triumph oraz system Iskander.

9K720 „ISKANDER” ma zasięg do 500 km. Mogą przenosić ładunki konwencjonalne (o wadze od 480 do 720 kg). Celność: 5-10 m. Tymi wystrzeliwanym z mobilnych wyrzutni balistycznymi pociskami Rosjanie od paru lat straszą Europę. Zresztą typów „iskanderów” jest parę i nie sprowadzają się wyłącznie do rakiet balistycznych. Taki „ISKANDER K” jest pociskiem manewrującym. Danych o nim jest niewiele. Wiadomo, że może zasięg ma do 2. tys. km. i startuje z platformy mobilnej opartej na czeskiej „Tatrze”.

Rosyjski S-400 Triumf system rakietowy dalekiego i średniego zasięgu, który wszedł do służby w 2007 roku. System ten służy do eliminowania samolotów i rakiet balistycznych. S-400 Triumf może jednocześnie namierzać i naprowadzać rakiety na sześć celów znajdujących się w odległości 40-400 km i pułapie 20-60 km. System ten jest w posiadaniu armii chińskiej, indyjskiej oraz tureckiej. W maju ubiegłego roku, Rosja ten system wysłała na Białoruś.

PM/PAP