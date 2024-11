Prezydent Ukrainy podziękował Estonii za pomoc i przeznaczenie w kolejnym roku znacznych środków na wsparcie walki z Rosją. „Spotkałem się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i potwierdziłem nasze stałe wsparcie militarne dla Ukrainy. W drodze do jego biura podpisałem także elektronicznie nowy pakiet pomocy wojskowej obejmujący odzież, broń strzelecką itp. Nowe dostawy przyjdą w przyszłym roku” – powiedział podczas krótkiego spotkania z dziennikaramia minister Hanno Pevkur.

Również Minister Obrony Ukrainy Rustem Umyerov i Minister Obrony Estonii Hanno Pevkur podczas spotkania w Kijowie omówili bieżące kwestie współpracy w sferze obronnej. Niedawno Ministerstwo Obrony Ukrainy ogłosiło, że Siły Zbrojne Ukrainy otrzymają do testów rakiety przeciwlotnicze estońskiej firmy zbrojeniowej Frankenburg Technologies.

Te niedrogie rakiety są przeznaczone przede wszystkim do zwalczania bezzałogowców na pułapie do 2 tys. metrów. Mogą one stanowić ekonomicznie bardziej wydajny sposób zwalczania tego typu zagrożenia niż klasyczne rakiety przeciwlotnicze, a jednocześnie zapewnić większą skuteczność niż broń lufowa.

Jednym z poruszonych tematów wzbudzających chyba największe kontrowersje jest możliwość zamówienia przez Estonię uzbrojenia na Ukrainie. W pierwszej kolejności mówi się tu o dronach uderzeniowych dalekiego zasięgu. Ale jak podkreśla minister Hanno Pavkur - „Pociski dalekiego zasięgu są dla nas oczywiście interesujące. Istnieje wiele różnych opcji o których nie możemy rozmawiać szczegółowo, ale przede wszystkim przyjrzymy się tym systemom, które mogą oddziaływać na wroga z dużej odległości.”

Byłaby to dobra informacja dla Ukraińskiego przemysłu, który obecnie nie może eksportować broni, ale wymaga ona m.in. zmian prawych. Prawdopodobnie potrzebne będą też zmiany technologiczne, związane np. z zastąpieniem stosowanyc obecnie komercyjnych komponentów, m.in. produkcji chińskiej. Jednak w tej chwili jest to raczej odległa perspektywa. Z drugiej strony dodatkowe finansownie przez Estonię np. programu pocisków manewrujących Neptun, mogłoby ułatwić ich rozwój i produkcję. Również dla sił zbrojnych Ukrainy.