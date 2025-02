Lotniska cywilne muszą być przystosowane do celów wojskowych

Mamy w Polsce 15 lotnisk cywilnych. I tyleż wojskowych. Chodzi o to, mówił we wtorek (25 lutego) minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, by każde cywilne lotnisko było „w jakiś sposób dostosowane i przystosowane do zdolności współpracy i operowania z wojskiem”.

i Autor: Andrzej Bęben