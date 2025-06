Francja zamierza kupić szwedzkie samoloty wczesnego ostrzegania Global Eye

"(Transakcja) przyniesie korzyści naszym krajom i pogłębi interoperacyjność" - podkreślił Jonson, odnosząc się do kolektywnej obrony NATO. Dodał, że ze swoim odpowiednikiem z Francji, Sebastienem Lacornu, podpisał plan współpracy w dziedzinie obronności.

Jak przekazano w komunikacie firmy:

"Saab i francuska agencja zamówień obronnych, Direction générale de l'armement (DGA), podpisały 18 czerwca wspólne oświadczenie o zamiarze sprzedaży Francji samolotów wczesnego ostrzegania i kontroli (AEW&C) GlobalEye firmy Saab, w tym sprzętu naziemnego, szkoleń i wsparcia".

Zgodnie z komunikatem podpisany list intencyjny na Paris Air Show, obejmuje zamiar zakupu dwóch samolotów GlobalEye od Saaba. Wspólna deklaracja intencji obejmuje również opcję zakupu dwóch dodatkowych samolotów. Strony nie zawarły jeszcze umowy, a Saab nie otrzymał jeszcze zamówienia na GlobalEye z Francji.

„Z zadowoleniem przyjmujemy dzisiejsze ogłoszenie Francji o zamiarze nabycia GlobalEye, które zwiększy świadomość sytuacyjną francuskich sił zbrojnych i wykrywanie zagrożeń w domenach powietrznej, lądowej i morskiej. Nasze rozwiązanie umożliwi Francji zachowanie pełnej suwerennej kontroli nad zdolnością wczesnego ostrzegania i kontroli w powietrzu” — mówi Micael Johansson, prezes i dyrektor generalny Saab.

🇸🇪🇫🇷A strong collaboration between Sweden and France strengthens NATO’s collective defence. France today communicated its intent to acquire 4 Global Eye aircraft. This will benefit our countries & deepen interoperability. We also signed a road map on further defence cooperation. pic.twitter.com/M2WTAOyoHl— Pål Jonson (@PlJonson) June 18, 2025

Według gazety "Svenska Dagbladet" kontrakt opiewający na ponad 10 mld koron (ok. 900 mln euro) ma zostać podpisany w najbliższych miesiącach.

Współpraca Szwecji i Francji w przemyśle zbrojeniowym

Wizyta szwedzkiego ministra obrony we Francji była konsekwencją podpisania w styczniu 2024 r. w Sztokholmie porozumienia o pogłębionym partnerstwie między Szwecją a Francją przez premiera Ulfa Kristerssona oraz prezydenta Emmanuela Macrona. Umowa obejmuje również współpracę w przemyśle zbrojeniowym.

Nowe samoloty zastąpią starzejącą się flotę samolotów E-3F Sentry AWACS (Airborne Warning and Control System), które służą we francuskich siłach powietrznych od 1991 r. i stacjonują w bazie lotniczej Avord 702. Samolot E-3F Sentry, stanowiący niezbędny element w zakresie wykrywania, kontroli, odstraszania, ochrony. Mają zasięg wykrywania wynoszący 400 kilometrów i mogą pozostawać w powietrzu do 12 godzin.

Do tej pory na europejskim rynku samolotów wczesnego ostrzegania w powietrzu dominował Boeing E-7, a Wielka Brytania i NATO wybrały wersję 737 jako zamiennik swoich flot samolotów E-3.

Global Eye - szwedzki system rozpoznania radarowego

Produkowany przez prywatną firmę zbrojeniową Saab, samolot Global Eye wyposażony jest w zaawansowane systemy rozpoznania radarowego, pozwalające wykryć zagrożenia ze strony wroga. Sprzedaż tego rodzaju uzbrojenia wymaga zgody rządu w Sztokholmie.

Samolot Saab GlobalEye zbudowany jest na bazie odrzutowca Bombardier Global 6000/6500. Oferuje zasięg ponad 11 000 km, czas misji przekraczający 11 godzin i operacyjną wysokość do 51 000 stóp, umożliwiając starty z krótkich pasów. Wyposażony w radar Erieye ER z aktywnym skanowaniem elektronicznym (AESA) w paśmie S, oparty na technologii azotku galu, wykrywa cele powietrzne na odległość ponad 550 km, w tym nisko latające na ponad 458 km. Radar morski Seaspray 7500E pod kadłubem identyfikuje obiekty morskie i lądowe, w tym małe łodzie czy peryskopy, z zasięgiem do 400 km dla statków. System elektrooptyczny/infrared wspiera misje SAR i rozpoznanie, a ESM/ELINT analizuje sygnały elektroniczne. Identyfikacja „swój-obcy” działa w standardzie Mode 5. GlobalEye prowadzi jednoczesny nadzór powietrzny, morski i lądowy, z siedmioma stanowiskami operatorskimi wyposażonymi w 30-calowe ekrany, wspierając dowodzenie i kontrolę w czasie rzeczywistym.