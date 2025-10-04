Do Polski w poniedziałek przylecą norweskie F-35

• Samoloty będą stacjonować w Poznaniu-Krzesinach, w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego.

• Pod koniec miesiąca dolecą kolejne F-35, Norwegowie przejmą część zadań z polskimi pilotami.

• To druga taka misja w tym roku – pierwsza trwała od stycznia do lata.

Wspólnie z polskimi i holenderskimi myśliwcami

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uczestniczył w sobotę w Poznaniu w Wojewódzkim Zjeździe Delegatów PSL w Wielkopolsce. Poinformował dziennikarzy, że „już 6 października przylecą kolejne sojusznicze samoloty, to będą kolejne samoloty F-35 Sił Powietrznych Królestwa Norwegii. Wspólnie z Siłami Powietrznymi Królestwa Niderlandów, z holenderskimi pilotami, będą patrolować polskie niebo przez najbliższe tygodnie. Później pod koniec miesiąca dolecą kolejne F-35 z Norwegii i to Norwedzy przejmą dużą część zadań razem z polskimi pilotami”.

Wicepremier zaznaczył, że samoloty przylecą na lotnisko Poznań-Krzesiny, gdzie stacjonuje 31. Baza Lotnictwa Taktycznego.

– Centrum tego jest właśnie lotnisko w Poznaniu, lotnisko Poznań-Krzesiny, baza wojskowa, która obsługuje naszych sojuszników i (gdzie - PAP) współpracują nasi piloci na F-16 z pilotami holenderskimi i norweskimi. Chciałbym naszym sojusznikom bardzo serdecznie podziękować. My czekamy na polskie F-35, które przychodzą do służby; dwa pierwsze już są na stanie Sił Powietrznych, ale dzisiaj bardzo dobra informacja: od 6 października Siły Powietrzne Królestwa Norwegii wspierają bezpieczeństwo Polski, polską przestrzeń powietrzną i wspólnie z naszymi najlepszymi pilotami będą to zabezpieczać.

Sojusz Północnoatlantycki wydał Rosji ostrzeżenie

F-35 Norweskich Królewskich Sił Powietrznych, które mają trafić do Polski w najbliższych dniach, będą drugą taką misją w tym roku. Poprzednia operacja zaczęła się w styczniu i trwała do lata.

Rząd Norwegii podał, że norwescy piloci, którzy będą stacjonować od października pod Poznaniem, będą gotowi zestrzeliwać rosyjskie drony i samoloty, jeśli naruszą one polską przestrzeń powietrzną. Ostateczna decyzja o użyciu broni będzie należeć do dowództwa NATO.

– Sojusz Północnoatlantycki wydał Rosji ostrzeżenie, aby nie zaostrzała sytuacji. Naszą misją w Polsce będzie jednak przede wszystkim obrona przed zagrożeniami z powietrza dla terytorium NATO. Będziemy gotowi przechwytywać (obiekty - PAP) naruszające polską przestrzeń powietrzną - zapewnił w rozmowie z PAP wiceminister obrony Norwegii Andreas Flaam.

Podkreślił, że to dowódca sił sojuszniczych NATO w Europie w każdej sytuacji będzie decydować o wyborze środków. Dowództwo NATO dysponuje wieloma narzędziami zapobiegania prowokacjom w powietrzu.

– Zintensyfikowaliśmy nadzór i odstraszanie na wschodniej flance (Sojuszu - PAP). Obecność wojskowa sojuszników w krajach graniczących z Rosją wyraźnie wzrosła - określił wiceminister Flaam.

Wcześniej w tym tygodniu, w trakcie wizyty w Warszawie, szef norweskiego resortu obrony Tore O. Sandvik zwrócił uwagę, że zadaniem norweskich myśliwców F-35 będzie obrona nieba. W jego opinii sama obecność sojuszniczego kontyngentu powinna być elementem prewencji i odstraszania Kremla przed kolejnymi prowokacjami.

