Cerazy Tomczyk: „Tarcza wschód to program odstraszania i obrony. To będzie najbardziej innowacyjny projekt”

12 listopada br. w Białymstoku odbyło się spotkanie kierownictwa MON i SZRP z samorządowcami regionu poświęcone Narodowemu Programowi Odstraszania i Obrony - Tarcza Wschód. W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim uczestniczyli m. in. m sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk, podsekretarz stanu w MON Stanisław Wziątek, zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Stanisław Czosnek czy wojewoda podlaski Jacek Brzozowski i wicewojewoda Paweł Krutul

Wojewoda Jacek Brzozowski w czasie konferencji zwrócił uwagę na walkę z dezinformacją dot. Tarczy Wschód.

„Dziś tak naprawdę zainaugurowaliśmy, debatę, dialog z samorządowcami z mieszkańcami z przedstawicielami biznesu na temat tego jakie działania, będą rzeczywiście podejmowane w celu zrealizowania tego wielkiego programu (…) Już dziś nasi mieszkańcy i samorządowcy uzyskali zapewnienie, że ten dialog będzie prowadzony przede wszystkim po to, by walczyć z tym, co jest najgorsze z punktu widzenia tego programu, czyli z dezinformacją, która prowadzona jest i realizowana jest przez wszystkich tych, którzy chcą zaszkodzić temu programowi”.

Z kolei sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk w czasie konferencji powiedział, że spotkał się ze wszystkimi samorządowcami z tego regionu.

„Dziś jesteśmy na Podlasiu, spotykaliśmy się z samorządowcami po to, by opowiedzieć, jak będzie wyglądał projekt i proces. Budowa Tarczy Wschód ruszyła, ogłosił to premier Donald Tusk. Tarcza Wschód na Podlasiu ma szczególne znaczenie, bo z tego miejsca chcemy bardzo jasno powiedzieć do mieszkańców całego kraju, że Podlasie jest bezpieczne, że wszystkie nasze działania zarówno te, które dotyczą Tarczy Wschód jak i budowy czy modernizacji zapory na granicy polsko-białoruskiej są po to by ludzie tutaj na Podlasiu, ale też turyści, którzy tutaj przyjadą, byli bezpieczni i mieli tego pełną świadomość”.

Sekretarz Tomczyk zwrócił uwagę, że „program Tarczy Wschód to jest program odstraszania i obrony. I to słowo odstraszanie jest tutaj kluczem tzn. modernizacja polskiej armii, transformacja polskiej armii, budowa Tarczy Wschód na granicy polsko-białoruskiej czy polsko-rosyjskiej jest w głównej mierze po to, żeby nigdy nie doszło do konfrontacji z naszym krajem. Jest po to, by Polska była bezpieczna. Dopiero drugim elementem tego narodowego programu jest kwestia obrony, po to by Polska była gotowa na każdy scenariusz, który dziś na świecie może się zrealizować”.

Sekretarz Tomczyk zapewnił, że na budowie Tarczy Wchód skorzystają mieszkańcy:

Bardzo istotnym elementem, jest zapewnienie, aby z projektu Tarczy Wschód skorzystali także mieszkańcy, i to nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale również realnych korzyści ekonomicznych. Chcemy, aby rozwijała się tutaj turystyka, aby ludzie czuli się bezpiecznie, a środki przeznaczone na Tarczę Wschód trafiały do lokalnych przedsiębiorców. To także kwestia bezpieczeństwa – chcemy, aby wykonawcami i podwykonawcami Tarczy Wschód były polskie firmy, co nie tylko zwiększy bezpieczeństwo, ale także pozwoli lokalnej społeczności odzyskać część tego, co traci na co dzień z powodu trudności, z którymi mierzymy się od lat. Szanowni Państwo, chciałbym w imieniu nas wszystkich powiedzieć, że Podlasie jest bezpieczne i zapraszać turystów, którzy przyjeżdżają tutaj, jak również do województwa lubelskiego i podkarpackiego. To także istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa tego regionu. Chcemy budować dialog z lokalną społecznością, aby każdy miał świadomość, że projekty powstające tutaj są korzystne nie tylko dla wojska, czy państwa jako całości, ale także dla społeczności lokalnej

Wiceminister @CTomczyk po spotkaniu z samorządowcami z Podlasia na temat budowy #TarczaWschód: Jesteśmy tutaj na Podlasiu, aby spotkać się z samorządowcami i opowiedzieć jak będzie wyglądał ten projekt oraz ten proces. Budowa Tarczy Wschód ruszyła – ogłosił to pan premier Donald… pic.twitter.com/zd7hdSSJm0— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 12, 2024

Tomczyk zaznaczył, że Tarcza Wschód ma być finansowana z budżetu państwa, ale też ze środków Unii Europejskiej, tym Europejskiego Banki Inwestycyjnego. Źródłem pieniędzy na projekt ma być też budżet NATO. „Program będzie kosztował minimum 10 mld zł. Tak jak napisał premier Donald Tusk, budowa ruszyła już na niektórych odcinkach granicy Rzeczypospolitej z Rosją. W tej sprawie będą państwo informowani w ciągu najbliższych dni i tygodni”.

W czasie konferencji powiedziano także, że w programie Tarczy Wschód mają uczestniczyć partnerzy międzynarodowi. „Kiedy mówimy o strategii, o tym, co dotyczy wojskowych, to granicy mogą mieć mniejsze znaczenie. Dlatego ważna jest spójność. Bardzo się cieszę, że Litwa, Łotwa i Estonia to kraje, które rozpoczęły budowę Bałtyckiej Linii Obrony, która będzie połączona z Tarczą Wschód”. Partnerem jest także Finlandia, która wspólnie z państwami bałtyckimi i Polską zbuduje linię umocnień "nie do przejścia".

Minister Tomczyk podkreślił, że Tarcza Wschód będzie najbardziej innowacyjnym projektem.

"Granica Polski z Białorusią czy Rosją będzie nie tylko najlepiej zabezpieczoną granicą w Europie, ale będzie też najbardziej innowacyjną granicą. Oprócz twardych elementów infrastruktury (...), mówimy o systemach antydronowych, kwestiach łączności"

Z kolei podsekretarza stanu w MON Stanisław Wziątka uspokoił mieszkańców, że ewentualne uwłaszczenia nie będą mieć miejsca i niemal cała budowa będzie się odbywać na gruntach skarbu państwa.

Nie ma takich planów i nigdy nie było. Nikt nie będzie nigdzie przenoszony. Wywłaszczeń nie będzie w kategoriach strategicznych. Jeśli się pojawią, będą miały charakter tylko i wyłącznie incydentalny. Nasze inwestycje będą realizowane na gruntach Skarbu Państwa, Lasów Państwowych i wielu innych elementach naszej infrastruktury państwowej - zapewnił.

Jednocześnie podsekretarz zaznaczył, że MON zwrócił się do samorządów o gotowość do ewentualnych wysiedleń mieszkańców, o to, by zagospodarowały około 1 hektara ziemi pod magazynowania niezbędnych materiałów do budowy Tarczy Wschód. "Takie w każdej gminie miejsca magazynowania powinny powstać" – podkreślił. Dodając, że samorządy stworzą taką przestrzeń na gruntach miejskich, a nie prywatnych.

Wiceszef MON zapewnił mieszkańców Podlasia, że otrzymają wsparcie w swoich "działaniach rozwojowych, także tych, które doprowadzą do wypromowania produktów turystycznych, które mogą spowodować, że pojawią się tutaj goście, turyści z całego kraju i zagranicy". "Wszystkie te inwestycje mają doprowadzić do tego, aby wprowadzić koniunkturę rozwojową na całym Podlasiu. Mówimy tutaj o zaangażowaniu w realizację Tarczy Wschód przedsiębiorców, ale także środowiska lokalne" - mówił Wziątek.

Wojsko zabiegało o program Tarcza Wschód, a proces planowania został już zakończony. Wiemy, czego potrzebujemy, w jakim miejscu, i co wpłynie na powodzenie naszych planów obrony – oczywiście przy współpracy z naszymi sojusznikami z NATO. Osiągnięcie gotowości do realizacji tych zadań, zawartych w naszych planach, wymaga ścisłej współpracy z osobami na miejscu. Dotyczy to zarówno służb mundurowych, jak i władz rządowych oraz samorządowych na Podlasiu. Cieszę się, że do tego spotkania doszło – to już kolejne w serii, obejmujące województwa: lubelskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, a wkrótce również podkarpackie i pomorskie. Budowanie skutecznego systemu obronnego państwa nie opiera się wyłącznie na Wojsku Polskim, ale także na wszystkich innych filarach naszego systemu bezpieczeństwa, w tym na władzach lokalnych na Podlasiu - zaznaczył gen. broni Stanisław Czosnek, zastępca szefa Sztabu Generalnego WP.

Program „Tarcza Wschód” to przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie systemu obrony Polski i zabezpieczeniem ściany wschodniej RP. Chodzi o utworzenie kompleksowej, regionalnej infrastruktury obronnej do przeciwdziałania zagrożeniom na wschodniej flance NATO. Rząd na wykonanie programu w latach 2024-2028 przeznaczył 10 mld zł. Cezary Tomczyk informował 17 października, że do rządu został skierowany projekt ustawy o kluczowych inwestycjach z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, w którym jest mowa m.in. o budowy Tarczy Wschód. "Dzisiaj ochrona granic UE i NATO staje się faktem" - oświadczył.

Obecnie trwają testy tych rozwiązań na poligonie w Orzyszu. Tomczyk zaznaczył, że Tarcza Wschód będzie budowana przez najbliższe cztery lata na wschodniej i północnej granicy Polski z Białorusią, a następnie Rosją i Ukrainą. Program Tarcza Wschód zakłada budowę fortyfikacji i naturalnych przeszkód terenowych. Budowa umocnień na odcinku ok. 800 kilometrów wzdłuż wschodniej i północnej granicy Polski - obejmie kluczowe województwa, czyli województwo pomorskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, podlaskie i podkarpackie.