Jak informowaliśmy pod koniec lipca samoloty FA-50 zostały zaobserwowany podczas lotu w polskiej przestrzeni powietrznej startując z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Ich aktywność zbiegła się z powrotem do kraju pierwszej grupy pilotów przeszkolonych w Korei Południowej. Pozwoliło to na przeprowadzenie testów wymaganych do realizacji pełnej procedury przyjęcia sprzętu na uzbrojenie Sił Zbrojnych RP.

Samoloty o których mówimy to dwa FA-50GF które w częściach przyleciały do Polski 10 lipca b.r. Dzięki uruchomieniu w tym samym czasie biura wsparcia eksploatacji samolotów Korea Aerospace Industries w 23. BLT możliwe było szybkie zmontowanie i przygotowanie do lotu obu maszyn jak również sprawna realizacja lotów. Pozwoli to również na udział najnowszych maszyn bojowych w defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia. Zaplanowany jest również udział FA-50 w pikniku lotniczym Radom Air Show 2023 a być może również w salonie przemysłu obronnego MSPO w Kielcach.

Z sukcesem zakończyły się testy FA-50. Loty w polskiej przestrzeni powietrznej wykonywali polscy i koreańscy piloci. To już ostatni krok przed przekazaniem Siłom Zbrojnym RP nowych samolotów bojowych FA-50.Pierwsze egzemplarze zamówionych w 2022 roku samolotów bojowych… pic.twitter.com/urPDHwiP2K— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 3, 2023

Samoloty które są gotowe stanowią pierwszą parę z 12 samolotów wersji pomostowej KAI FA-50GA (ang. Gap-Filler) zgodnej ze standardem FA-50 Block 10 znajdującym się na wyposażeniu sił powietrznych Korei Południowej. Maszyny które trafiają do Polski pierwotnie zamówione były właśnie przez tego użytkownika.

Napęd FA-50 stanowi silnik turbowentylatorowy z dopalaczem GE F404 pozwalający osiągnąć prędkość maksymalna wynosi 1,5 Macha (1837,5 km/h). Zasięg operacyjny samolotu wynosi 1800 km, a jego pułap maksymalny 14,6 km. Masa startowa maszyny wynosi 12,3 tony, co pozwala na przenoszenie 4,5 tony uzbrojenia.

W przypadku FA-50GA jego uzbrojenie stanowi 20 mm działko oraz szeroki zakres podwieszanego uzbrojenia lotniczego, obejmujący pociski rakietowe powietrze-powietrze AIM-9 Sidewinder oraz powietrze-ziemia AGM-65 Mavericki bomby lotnicze. Docelowo wariant dla Polski oznaczony FA-50PL ma posiadać znacznie większe możliwości, m.in. dzięki zdolności do użycia pocisków powietrze-powietrze z aktywnym naprowadzaniem radarowym AIM-120 AMRAAM i bomb kierowanych, takich samych jakich używają polskie F-16 Jastrząb. Maszyny otrzymają również radary z aktywnym skanowaniem elektronicznym (AESA) typu PhantomStrike opracowane przez koncern Raytheon Intelligence and Space oraz zasobniki optoelektroniczne Sniper. Pozwoli to na wykorzystanie ich m.in. w misjach Air Policing oraz przechwytywania celów powietrznych i zwalczania celów naziemnych z użyciem broni kierowanej.