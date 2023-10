Biden o ataku na Stany Zjednoczone. "Odpowiedź byłaby szybka"

Prezydent Stanów Zjednoczonych po raz kolejny zabrał głos na temat ataku na Izrael. Joe Biden przyznał, że Stany Zjednoczone stanowczo stoją po stronie zaatakowanego państwa i zapewnił, że amerykańska pomoc dla sojusznika pozostanie niezachwiana. - Tak jak każde państwo Izrael ma prawo, a nawet obowiązek odpowiedzieć. Powiedziałem premierowi Netanjahu, że gdyby Ameryka doświadczyła tego, co doświadcza teraz Izrael, nasza odpowiedź byłaby szybka, zdecydowana i przytłaczająca - przekazał prezydent Stanów Zjednoczonych. Biden przyznał również, że wśród zakładników przetrzymywanych przez Hamas są amerykańscy obywatele.

Jednocześnie prezydent Stanów Zjednoczonych zapewnił, że będzie apelował do Kongresu o zwiększenie pomocy finansowej dla Izraela. Jak podkreślił, zrobi wszystko by odstraszyć organizacje oraz państwa, które będą chciały po raz kolejny przypuścić atak na Izrael. - Są momenty w życiu - i mówię to dosłownie - kiedy czyste, niczym niezmącone zło zostaje wypuszczone na tym świecie. Naród Izraela przeżył jeden taki moment w miniony weekend - stwierdził Biden w przemówieniu w Białym Domu.

Z najnowszych informacji wynika, że po atakach Hamasu zginęło 1,3 tysiąca osób, z czego 170 to żołnierze.

Today, President Biden reaffirmed the U.S. stands with Israel in the wake of terrorist attacks.The U.S. will make sure Israel has what it needs to take care of its people, to defend itself, and to hold the terrorists accountable. pic.twitter.com/7MGuw62YHu— The White House (@WhiteHouse) October 10, 2023