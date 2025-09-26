Boeing E-6B Mercury – bardzo ważny element amerykańskiej triady nuklearnej

Józef Leśniewski
Józef Leśniewski
2025-09-26 16:00

Z daleka wygląda na samolot pasażerski. Gdy się go zobaczy, to znak, że w okolicy albo odbywają się jakieś ważne ćwiczenia, albo w powietrzu są strategiczne bombowce B-2a Spirit, albo… trzeciej ewentualności nie liczę, bo chodzi o wojnę, a wówczas raczej nie patrzy się w niebo, tylko pod nogi.

samolot Mercury

i

Autor: Greg L. Davis/Wikipedia/ CC BY-SA 4.0

• Utrzymują łączność z okrętami podwodnymi uzbrojonymi w rakiety balistyczne (TACAMO) i zdalną kontrolę rakiet międzykontynentalnych Minuteman III (ALCS).

• Maszyna ma 30-osobową załogę, w tym 8-osobowy personel bojowy US Strategic Command.

• USA ma 16 egzemplarzy E-6B Mercury (~570 mln USD każdy); po modernizacji posłużą do 2038 r.

Bazuje na pasażerskim Boeingu 707 i tylko tyle łączy go z cywilną maszyną

E-6B Mercury, bo o nim mowa, to powietrzne stanowisko dowodzenia w przypadku ataku nuklearnego oraz przekaźnik łączności strategicznej Marynarki Wojennej USA. Niedawno taki samolot był widziany w locie na duże ćwiczenia, pod auspicjami Dowództwa Strategicznego USA, w Europie Północnej.

Mercury bazuje na pasażerskim Boeingu 707. I tylko tyle łączy go z cywilną maszyną. Co nieco wiadomo, jak różni się od niej w środku, ale i tak większość danych jest niejawna. 45 m długości, przy podobnej rozpiętości skrzydeł, wysokości prawie 13 m – takie parametry nie są dziś czymś nadzwyczajnym. Respekt budzi już zasięg Mercurego – 12,2 tys. km i jego możliwości tankowania w powietrzu. Załogę Mercurego stanowi… 30 osób, w tym 8-osobowy personel bojowy US Strategic Command (wchodzi w skład 625th Strategic Operations Squadron). Załoga spora, bo i sporo zadań spoczywa na niej do wykonania.

Z ujawnionych to: utrzymywanie łączności z okrętami podwodnymi wyposażonymi w rakiety balistyczne z głowicami jądrowymi (TACAMO) oraz zdalna kontrola (łącznie z odpalaniem) rakiet międzykontynentalnych Minuteman III (ALCS).

Stany Zjednoczone eksploatują obecnie 16 samolotów Boeing E-6B Mercury, stacjonujących w ramach Strategic Communications Wing One. Każdy egzemplarz E-6B kosztuje w przybliżeniu 570 mln USD (flyaway cost). Wartość ta obejmuje wyposażenie w zintegrowane systemy dowodzenia, łączności TACAMO oraz ALCS.

Flyaway cost to cena jednostkowa samolotu w stanie „gotowym do lotu”, obejmująca koszty konstrukcji, silników, podstawowych systemów awioniki i wyposażenia fabrycznego, niezawierająca nakładów na rozwój programu, testy, logistykę, szkolenie załóg ani infrastrukturę lotniskową.

Garda: Gen. Starzyński o dowodzeniu przestrzenią powietrzną
Portal Obronny SE Google News
Przeczytaj także:
USA wysyłają bombowce B-1B Lancer do Norwegii. Patrolowanie Arktyki i sygnał w …

Po 2038 r. Mercurego zastąpi Northrop Grumman E-130J TACAMO

Taka ciekawostka: do utrzymywania i prowadzenia strategicznej łączności w Mercurym służy holowana antena, długości… 4 kilometrów! Dzięki niej możliwe jest uzyskanie łączności na całym globie z okrętami podwodnymi będącymi w zanurzeniu.

Boeing E-6B Mercury wspiera strategiczne bombowce B-2 Spirit podczas długodystansowych misji strategicznych, zapewniając im m.in. łączność i bezpieczny przelot z baz w USA do tymczasowych pozycji w Europie.

Warto wspomnieć, że Mercury będą modernizowane. Northrop Grumman realizuje kontrakt o wartości 111 mln USD na modernizację floty E-6B do standardu Block II. Program ten obejmuje sześć głównych modyfikacji systemu dowodzenia, kontroli i łączności, przy czym kontrakt został przyznany firmie Northrop Grumman zamiast Boeing z przyczyn związanych z ich specjalizacją i możliwościami technicznymi. Program Block II rozpoczął się w lutym 2022 r. z planami ukończenia do 2027 r.

Po modernizacji E-6B będą mogły pozostawać w służbie w amerykańskiej triady nuklearnej do roku 2038, czyli do czasu wprowadzenia do służby następcy. A ma być nim E-130J TACAMO tworzony przez Northrop Grumman.

Sonda
Czy Polska powinna pozyskać samoloty rozpoznania elektronicznego ?

Polecany artykuł:

USA modernizują triadę nuklearną. Generał Allvin ujawnia nową strategię odstras…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

US Air Force