Unia Europejska zamknięta przed Rosjanami? Nie tak, jak powszechnie wydaje się

Rosjanie najbardziej lubią pobyty w Niemczech

W 2023 r. państwa unijne wydały OFR 115 651 zezwoleń na pobyt do trzech miesięcy (jeśli Polak chciałby udać się turystycznie do FR, to dostanie wizę na 16 dni). Fakt, w zeszłym roku wydano mniej takich pozwoleń (116 142).

W ciągu dwóch lat trwania wojny państwa unijne wydały bez mała 232 tys. takich pozwoleń. W latach 2019-22 wydano ich prawie 237 tys. Coś komentować? Wiorstka też nie komentuje tych liczb.

Najwięcej zezwoleń w 2023 r. wydała RFN – 21984. „Wskaźniki Niemiec w ciągu ostatniego roku były niemal rekordowe dla wszystkich krajów UE na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Więcej zezwoleń na pobyt w 2021 r. wydała tylko Polska – 23,5 tys.” – pisze Wiorstka.

Hiszpania jest tuż za Niemcami. W 2022 r. wydano w niej 12,5 tys. pozwoleń dla OFR, a w zeszłym roku – 20412. Hiszpania wyprzedziła Cypr, który w 2022 r. wydał 14,7 tys. zezwoleń na pobyt, a w 2023 r. „tylko” 12 tys. Cypr spadł na miejsce trzecie i wyprzedzał w poprzednim roku Polskę (7969 zezwoleń).

Największy wzrost (w ujęciu procentowym) wydawania zezwoleń na pobyt wykazała Portugalia. W 2022 r. Lizbona wydała 1,4 tys. takich dokumentów, a rok później – 4,7 tys. To mniej więcej tyle, ile Bułgaria (4745) czy Holandia (4890). W sumie 15 państw unijnych wydało w minionym roku ok. 215 tys. pozwoleń, a pozostałych 12 członków UE – 10,2 tys. oraz Wielka Brytania – 6082.

Najbardziej ograniczono wydawanie zezwoleń na pobyt Rosjanom w Grecji i Estonii – odpowiednio o 57,9 i 54,8 proc. W 2022 r. te państwa wydały OFR 1,8 i 1,4 tys. zezwoleń na pobyt, a w ubiegłym roku – odpowiednio – po 769 i 633 zezwoleń. Dodajmy na koniec tej wyliczanki, że w 2023 r. 27 państw członkowskich UE nakazało 7215 OFR opuścić obszar UE.

Trzy europejskie drogi do uzyskania paszportu z gwiazdkami

Jak widać wojna i sankcje nie zamykają wszystkim OFR drogi do wjazdu i kwartalnego pobytu na terytorium UE. Możliwe jest także uzyskanie obywatelstwa, któregoś z państw członkowskich. W szczegółach drogę do pozyskania paszportu z gwiazdkami na okładce opisuje portal International Business.

OFR mogą uzyskać paszport UE w ramach naturalizacji lub repatriacji. Drugi sposób jest prostszy i tańszy. Nie wymaga dużych inwestycji, długotrwałego pobytu w kraju goszczącym, a w niektórych przypadkach także nauki języka narodowego.

Pamiętać trzeba, że Rosja nie uznaje podwójnego obywatelstwa w pełni w sensie prawnym. Zatem jeśli na jej terytorium wjedzie Rosjanin mający także unijne obywatelstwo, to będzie on traktowany, jakby miał tylko rosyjskie. Ze wszelkiego tego konsekwencjami.

Naturalizacja to etapowy proces legalizacji pobytu w państwie i jest rozłożona na kilka lat. Najkrócej trwa on we Francji (5 lat); a najdłużej (od 10 lat) w Austrii, Włoszech, Litwie, Słowenii i Hiszpanii. Repatriacja umożliwia natychmiastowe uzyskanie paszportu europejskiego; procedura trwa ok. roku.

Jest jeszcze trzecia droga. Do niedawna, bo do lutego 2024 r., jak OCR był majętny, to mógł natychmiast uzyskać paszport, któregoś z unijnych państw poprzez zainwestowanie w takim kraju określonej gotówki w jego gospodarkę. Teraz trzeba czekać. Przykładowo… Malta wymaga minimum 650 tys. euro plus inwestycji w papiery wartościowe od 150 tys. euro oraz zakupu/wynajmu nieruchomości (350 tys./16 tys. euro).

Znacznie więcej bogaci OFR musieli/muszą wyłożyć na otrzymanie obywatelstwa ulubionego (w kręgu majętnych Ruskich) Cypru. Trzeba było zainwestować minimum 5 mln euro i kupić coś, w czym by się mieszkało za co najmniej pół miliona euro.

Z Kartą Polaka do Polski i po roku ma się obywatelstwo i unijny paszport

OK. Skoro więc nie można natychmiast kupić obywatelstwa i trzeba parę lat poczekać, to jak je uzyskać na drodze najszybszej, czyli repatriacji?

OCR może stać się obywalem/ką Rzeczypospolitej jeśli on sam lub jeden z jego bezpośrednich krewnych w linii wstępnej do drugiego stopnia włącznie (lub obaj przodkowie trzeciego stopnia) są narodowości polskiej.

Musi się zwrócić o wydanie Karty Polaka w Ambasadzie RP lub Konsulacie Generalnym w Petersburgu. Dobrze byłoby, gdyby znał język polski itd. Jak już stanie się posiadaczem Karty, to mogą od razu otrzymać krajowy pobyt stały w Polsce. A po roku ma prawo zostać obywatelem Polski RP i otrzymać paszport z gwiazdkami i orłem w koronie.

Ilu OCR stało się obywatelami państw unijnych w roku 2023? Nie ma takich danych, albo nie udało mi się ich wyszperać. Eurostat podał, że w 2022 r. 48 tys. OCR dostało paszporty z gwiazdkami...