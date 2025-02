Pieskow twierdzi, że Kreml i Biały Dom nie zaczęły jeszcze rozmów. A Zełeński, że Trump nie ma planu zakończenia wojny

Spis treści

Kreml twierdzi, że rozmowy z Rosją na temat pokoju się nie rozpoczęły

Strona rosyjska zaznaczyła, że do tej pory przywódcy nie ustalili wstępnie, czy ich spotkanie jest potrzebne, ani też gdzie i w jaki sposób miałoby się ono odbyć.

Reuters przypomniał, że w czwartek (6 lutego) Leonid Słucki, szef komisji spraw zagranicznych Dumy Państwowej (niższej izby parlamentu Rosji), powiedział, cytowany przez agencję RIA Nowosti, że do spotkania Trumpa i Putina może dojść w lutym lub marcu, a przygotowania do amerykańsko-rosyjskiego szczytu są na "zaawansowanym etapie".

Zarówno Trump, jak i Putin deklarowali już wcześniej chęć spotkania. Reuters podał, że prezydent Stanów Zjednoczonych chciałby poruszyć temat zakończenia wojny Rosji z Ukrainą i tym samym zrealizować obietnicę wyborczą.

Trump nie ma jeszcze oficjalnego planu zakończenia naszej wojny z Rosją?

Prezydent Zełenski stwierdził, że prezydent USA Donald Trump nie ma jeszcze oficjalnego planu zakończenia naszej wojny z Rosją. Dodając, że sam zna już zarys takiego planu, ponieważ niektóre zagadnienia zostały omówione z Waszyngtonem jeszcze przed 20 stycznia, czyli dniem inauguracji Trumpa.

"Planu Trumpa nie ma jeszcze oficjalnie. To, co pojawia się w różnych publikacjach... Jestem pewien, że nie jest to oficjalny plan prezydenta Trumpa" – przekazał Zełenski.

Ukraiński prezydent podkreślił, że "nie może być planu opracowanego bez czyjegoś udziału, nawet ze strony Stanów Zjednoczonych". "Poczekajmy na nasze (przyp. red. ukraińsko-amerykańskie) oficjalne rozmowy i oficjalne wyniki" - dodał.

Szef państwa ukraińskiego oznajmił, że jest gotowy do rozmów z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, jeśli ma to doprowadzić do porozumienia w sprawie zakończenia wojny.

"Z pewnością zarówno Stany Zjednoczone, prezydent Trump, jak i kraje Unii Europejskiej uważają, że dyplomacja jest niemożliwa bez Rosji, bez Putina. I dlatego powiedziałem: jestem gotowy, jeśli (wcześniej) zrozumiemy, jak zakończy się ta wojna" - wyjaśnił prezydent.

Zełenski zwrócił uwagę na znaczenie trwałego pokoju z silnymi gwarancjami bezpieczeństwa, dodając, że pracuje nad tym ze stroną amerykańską. "Będziemy pracować tak, aby było to wspólne zrozumienie i wizja. Nawet jeśli Rosji coś się nie podoba, to potrzebujemy wspólnej wizji wśród partnerów. I wtedy jesteśmy gotowi do dyplomacji" - podkreślił.

Kellogg: nie przedstawię w Monachium żadnego planu pokojowego

Specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Ukrainy Keith Kellogg zdementował w czwartek doniesienia o tym, że planuje przedstawić plan zakończenia wojny w Ukrainie podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Powiedział też, że Ukraina powinna zorganizować wybory prezydenckie po zawieszeniu broni.

"Pojawiły się doniesienia, że w przyszłym tygodniu zamierzamy przedstawić plan pokojowy. Nie, nie zamierzamy" - oznajmił Kellogg w wywiadzie dla stacji Newsmax. "Osobą, która przedstawi plan pokojowy, będzie prezydent Stanów Zjednoczonych, (...) ale to nie stanie się w przyszłym tygodniu" - dodał.

Emerytowany generał odniósł się w ten sposób do doniesień Bloomberga o tym, że zamierzał przedstawić plan zakończenia wojny w Ukrainie podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, w dniach 14-16 lutego. Kellogg poinformował, że w Monachium zamierza przeprowadzić liczne rozmowy z europejskimi przywódcami i zrelacjonować je prezydentowi po powrocie.

Bloomberg pisał, że elementami "planu pokojowego" Trumpa mogą być zamrożenie konfliktu, nadanie nieuregulowanego statusu terenom Ukrainy okupowanym przez Rosjan i gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa. Ponadto Trump zasugerował, że domaga się od Ukrainy zabezpieczenia dostępu USA do metali ziem rzadkich w zamian za dalszą pomoc wojskową.

W wywiadzie dla telewizji Newsmax wysłannik prezydenta powtórzył swoją wcześniejszą opinię, że Ukraina powinna przeprowadzić wybory, choć przyznał, że nie może tego zrobić teraz, ponieważ ukraińska konstytucja zakazuje organizowania wyborów w czasie wojny.

"Ale dojdziemy do punktu, gdzie oni będą musieli przeprowadzić wybory. I to jest znak zdrowej demokracji. To nie znaczy, że (prezydent Wołodymyr) Zełenski powinien odejść" - dodał.

