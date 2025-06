Izrael zapowiada silne uderzenia na Teheran. Celem: obiekty nuklearne

Spis treści

Minister obrony Israel Kac zapowiedział, że izraelskie lotnictwo przeprowadzi we wtorek silne uderzenia na "bardzo ważne, strategiczne cele" w stolicy Iranu, Teheranie. Dodał, że w Teheranie znajduje się "ponad 10 celów nuklearnych" i Izrael jest bliski ich zniszczenia. Izrael oskarża reżim w Teheranie o przyspieszenie prac nad zdobyciem broni atomowej, która stanowiłaby zagrożenie dla izraelskiej państwowości. Izrael chce też zniszczyć arsenał irańskich rakiet balistycznych i program jego rozwoju.

Irańskie przywództwo militarne w stanie ucieczki?

Wysoki rangą izraelski wojskowy powiedział we wtorek (17 czerwca) agencji Reutera, że irańskie przywództwo militarne jest "w stanie ucieczki". Izrael poinformował rano o zabiciu gen. Alego Szadmaniego, który od czterech dni był najwyższym rangą dowódcą wojskowym po zabiciu w piątek szefa sztabu irańskich sił zbrojnych gen. Mohammada Bageriego.

Atak na Fordo?

Rozmówca Reutersa zaprzeczył, by Izrael w czasie dotychczasowych ataków uderzył w podziemny ośrodek atomowy w Fordo, który jest jednym z dwóch zakładów wzbogacania uranu w kraju. Ostrzegł jednak, że taki atak nadal może nastąpić. Podkreślił, że Izrael zachowuje środki ostrożności, by nie wywołać katastrofy nuklearnej. Minister Kac powiedział w środę, że ośrodek w Fordo "to sprawa, którą na pewno się zajmiemy".

Izraelskie ataki nie ustaną

Dowódca zarządu operacyjnego sił obronnych Izraela gen. Oded Basiuk oświadczył we wtorek, że izraelskie ataki nie ustaną, dopóki nie zostanie zlikwidowane zagrożenie nuklearne i rakietowe, związane z tym państwem.

Oded Basiuk podkreślił, że Izrael kontynuuje ataki na irańskie cele nuklearne, aby przybliżyć się do sukcesu. „Wciąż przeprowadzamy ataki na cele nuklearne (w Iranie - PAP), aby przybliżyć się do sukcesu” - powiedział generał. Dodał, że operacja jest prowadzona zgodnie z planem i strategią Izraela.

Początek operacji, nie koniec Basiuk zaznaczył, że obecne działania to dopiero początek operacji, a nie jej koniec. Podkreślił, że celem ataków jest reżim terrorystyczny, a nie zwykli obywatele Iranu. „Atakujemy terrorystyczny reżim, a nie zwykłych ludzi, którzy zasługują na lepszą przyszłość. Zagrożeniem dla nas są władze w Teheranie, a nie ludzie na ulicach Szirazu” - wyjaśnił Basiuk.

Irański atak rakietowy i odpowiedź Izraela Według izraelskich sił zbrojnych, Iran wystrzelił dotychczas około 400 rakiet balistycznych i 100 rojów dronów w kierunku Izraela. W odpowiedzi, izraelska armia (Cahal) poinformowała o zniszczeniu ponad 200 irańskich wyrzutni rakiet balistycznych, co ma stanowić znaczącą część arsenału irańskich wojsk rakietowych.

Eliminacja naukowców i dalsze działania Cahal przekazał również, że oprócz zniszczenia sprzętu wojskowego i obiektów militarnych, wyeliminowano 10 naukowców pracujących przy irańskim programie nuklearnym. Wojsko izraelskie zadeklarowało, że będzie kontynuować ataki na:

Infrastrukturę związaną z irańskim programem nuklearnym

Naukowców pracujących przy programie

Rakiety balistyczne

Obronę przeciwlotniczą

Centra dowodzenia

Wszelkie inne cele, które uważa za zagrożenie

Ofiary konfliktu

Ministerstwo zdrowia Iranu podało w niedzielę, że w izraelskich atakach od piątku zginęły 224 osoby, a 1277 rannych zostało hospitalizowanych. Ponad 90 proc. ofiar stanowią cywile. W irańskich uderzeniach do poniedziałku śmierć poniosło 24 mieszkańców Izraela.